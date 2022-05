Schwingen Muotathal rüstet sich für das Schwyzer Kantonale Schwingfest Zwei Mal musste das Schwyzer Kantonale Schwing- und Älplerfest in Muotathal verschoben werden. Diesen Sonntag soll es klappen. Robert Betschart Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Auf der Stumpenmatt in Muotathal laufen die Vorbereitungen für das Schwyzer Kantonale Schwing- und Älplerfest am Sonntag auf Hochtouren: Tribünen werden aufgestellt, Zelte gerichtet und das Sägemehl für die sechs Schwingplätze wird dann am Freitag gelegt. Auch der Wetterbericht passt. Dem Fest scheint nichts mehr im Weg zu stehen.

Die erste Tribüne wurde gestern Mittwochabend aufgestellt. Auf dem Bild sind Helfer, Mitglieder des OK und vorne rechts OKP Richard Föhn zu sehen. Bilder: Robert Betschart

OK spürte stets Rückhalt

Für das OK war es im dritten Anlauf quasi ein «Warmstart», wie der OKP beschreibt. Vieles war schon aufgegleist, musste aber trotzdem wieder angepasst und kontrolliert werden. Alle Sponsoren und auch die Gabenspender standen stets hinter dem OK. Auch als es hiess, dass das Fest im vergangenen Jahr allenfalls ohne Zuschauer über die Bühne gehen sollte. «Wir spürten einen grossen Rückhalt in der gesamten Schwingerfamilie. Das ist schon etwas ganz Besonderes », sagt Richard Föhn.

Die Festwirtschaft und die Festbänke stehen bereits. Dahinter entsteht nun die Schwingarena

Für Sonntag werden in Muotathal zwei Tribünen aufgestellt. Diese alleine bieten mehr als 2100 Schwingerfreunden Platz. Insgesamt werden gegen 4000 Zuschauer erwartet. Für alle Platzkategorien sind am Sonntag an der Tageskasse noch Tickets erhältlich. Damit ein Fest dieses Ausmasses durchgeführt werden kann, braucht es natürlich viele Helfer. Am Schwyzer Kantonalen sind es alleine am Festtag rund 600 Freiwillige, die für einen reibungslosen Ablauf beispielsweise beim Aufbau, in der Festwirtschaft, bei den Parkplätzen oder anderen Bereichen sorgen. «Allen Helfern, aber auch dem gesamten OK, das die ganzen Vorarbeiten geleistet hat, möchte ich an dieser Stelle noch ein grosses Dankeschön aussprechen», sagt der OKP.

Der letzte Feinschliff an der Tribüne.

Nachwuchsschwinget findet am Samstag statt

Den Anfang ins Festwochenende in Muotathal machen die Jungschwinger. Denn bereits am Samstag findet auf demselben Areal der Muotathaler Nachwuchsschwinget statt. Um 16 Uhr wird der prachtvolle Gabentempel in der Mehrzweckhalle geöffnet. Am Sonntag um 7.30 Uhr beginnt das Anschwingen der 263 gemeldeten Schwinger. Nach der Rangverkündigung um 18 Uhr sorgt in der Mehrzweckhalle das Handorgelduo Alois Ulrich und Frowin Neff für einen volkstümlichen Ausklang.

