Reto Nötzli wird verabschiedet

Schwingen Reto Nötzli wird bei seinem letzten Einsatz Dritter Der Zuger Marcel Bieri sicherte sich am Herbstschwingertag in Siebnen den Sieg. Derweil beendeten zwei Schwyzer ihre Karrieren. Werner Schönbächler Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Reto Nötzli wird bei einer Ehrenrunde auf dem Einachser verabschiedet. Bild: Werner Schönbächler

Bei wechselhaftem Wetter mit Regengüssen nahmen 150 Schwinger diesen traditionellen Schwinget in Angriff. Bei Halbzeit (nach drei Gängen) wiesen drei von vier Eidgenossen noch eine reine Weste auf. Mit dem Höchsttotal von 30 Zählern führte Stefan Burkhalter das Zwischenklassement vor sechs weiteren Schwingern mit einem ebenfalls makellosen Notenblatt an. Dann begann sich die Spreu aber langsam vom Weizen zu trennen.

Während die Eidgenossen Marcel Bieri, Reto Nötzli und Stefan Burkhalter ihren Siegeszug fortsetzten, büssten die anderen Terrain ein. Vor dem Ausstich lagen Stefan Burkhalter und Reto Nötzli vor Marcel Bieri sowie dem Einheimischen Joel Kessler in Führung. Um den Schlussgang setzte es ein hartes Gerangel ab. Das Rennen dafür machten Marcel Bieri und Reto Nötzli. Während Bieri mit einem «Äusseren» Andy Murer zu den Verlierern reihte, konnte Nötzli mit einem klassischen Fussstich Stefan Burkhalter bodigen.

Bieri mit starker Vorstellung

Marcel Bieri stellte seine gute Spätform unter Beweis, was er mit sechs Siegen eindrücklich unterstrich. Der 28-jährige Eidgenosse offenbarte nicht die geringste Schwäche und meldete schon früh seine Siegesansprüche an. Durch wuchtige Kurzzüge gegen Lars Geisser und Dominik Hess brachte er sich so richtig in Schwung. Mit seinen explosiven Zügen blieb er auf Erfolgspfad und erinnerte an seine allerbesten Tage. So war der Widerstand von Bruno Suter nur von kurzer Dauer. «Es freut mich, dass ich wieder zu meiner alten Stärke zurückgefunden habe», sagte er. Als Lohn für seine Prachtleistung durfte er Siegermuni Soldan in Empfang nehmen.

Bei seinem Abschiedsfest bereitete Reto Nötzli dem Publikum noch einmal viel Freude. Er liess immer wieder sein Können mit seinen wirkungsvollen Standschwüngen aufblitzen. Dass er sich auch in der Bodenarbeit bestens auskennt, demonstrierte er zum Auftakt mit einem Kniekehlengriff gegen Christian Bernold. Der Thurgauer Urs Schäppi musste nach einem perfekten Fussstich in den Himmel blicken. Eine Augenweide waren seine Zehnerwürfe gegen Michael Zumbach und Marcel Arnold.

Im Schlussgang attackierte Bieri pausenlos, derweil Nötzli sein Heil mit Konterangriffen suchte. Letztlich behielt der etwas aktivere Bieri Oberhand. Reto Nötzli wurde von seinen Klubkollegen und vom Publikum bei einer Ehrenrunde auf einem Einachser mit volkstümlichen Klängen gebührend verabschiedet. Er wird mit seinen Fussstich, Wyberhaken und Kurz den Schwingerfreunden als stets fairer Schwinger in Erinnerung bleiben.

Mit einem starken Auftritt klassierte sich Lokalmatador Joel Kessler auf dem alleinigen zweiten Platz. Nach seinem Startunentschieden gegen Michael Bernold war der 1.98 Meter grosse Sennenschwinger nicht mehr zu bremsen und rollte das Feld mit fünf Höchstnoten im wahrsten Sinne des Wortes von hinten auf.

Dass die Rangliste letztlich Profil hatte, dokumentierte der dritte Platz von Stefan Burkhalter. Dem unverwüstlichen Thurgauer mussten fünf seiner Widersacher entweder mit Kopf- oder Kreuzgriff Tribut zollen. Der Rigi-Älpler Franz- Toni Kenel drehte nach einem harzigen Beginn mit drei Maximalnoten mächtig auf und holte damit einen Spitzenrang.

Auch Beat Kennel beendet seine Karriere

Der Aargauer Eidgenosse Patrick Räbmatter, Sieger von 2019, verletzte sich im fünften Gang bei der Niederlage gegen Luca Müller und musste den Wettkampf abbrechen. Der 33-jährige Beat Kennel (Steinen) beendete seine Laufbahn mit einem Sieg gegen Damian Ulrich.

Rangliste Herbstschwingertag, Siebnen

1. Bieri Marcel, Edlibach 59.25

2. Kessler Joel, Siebnen 59.00

3. a Nötzli Reto, Pfäffikon 58.25

3. b Burkhalter Stefan, Homburg 58.25

4. a Kenel Franz-Toni, Arth 57.50

4. b Geisser Lars, Mörschwil 57.50

5. a Lagler Christian, Hirzel 57.25

5. b Zurfluh Michael, Attinghausen 57.25

6. a Rotach Lars, Ulisbach 57.00

6. b Hegner Ueli, Siebnen 57.00

6. c Arnold Marcel, Küssnacht 57.00

7. a Grab Florian, Rothenthurm 56.75

7. b Hess Dominik, Engelberg 56.75

7. c Müller Luca (2004), Unterägeri 56.75

7. d Huber Alex, Tuggen 56.75

8. b Kennel Beat, Steinen 56.50 56.75

8. c Suter Bruno, Rickenbach 56.75

8. f Heinzer Lukas (2004), Goldau 56.75

9. a Heinzer Ronny, Rickenbach 56.25

10. b Züger Benjamin (2004), Wangen 56.00

11. c Beffa Mario, Schwyz 55.75

11. h Ulrich Marco, Gersau 55.75

11. i Appert Silvan, Ingenbohl 55.75

11. k Kälin Reto (2006), Schwyz 55.75

11. l Steiner Severin, Ibach 55.75

11. m Waser Reto, Küssnacht 55.75

11. n Schuler Alex, Rothenthurm 55.75

12. a Gwerder Fabian, Muotathal 55.50

12. c Inderbitzin Daniel, Einsiedeln 55.50

12. d Laimbacher Cyrill (2004), Schwyz 55.50

12. i Schnellmann Alex. (2004), Schübelbach 55.50

13. c Schuler Daniel, Rothenthurm 55.25

13. f Ulrich Damian, Galgenen 55.50

13. g Birchler Fabian, Trachslau 55.50

Alle mit Auszeichnung

