Schwingfest Wicki gegen Herger: Das sind die Spitzenpaarungen am Schwyzer Kantonalen Kommendes Wochenende findet das nächste Schwyzer Kantonale Schwing- und Älplerfest auf der Stumpenmatt in Muotathal statt. Die Veranstalter haben jetzt die Spitzenpaarungen herausgegeben. 12.05.2022, 12.54 Uhr

Joel Wicki gewann zusammen mit Marco Ulrich den Festsieg beim 102. Zuger Kantonalen Schwingfest am 1. Mai. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Einteilung für den ersten Gang des Schwyzer Kantonalen Schwing- und Älplerfest in Muotathal ist gemacht, berichtet PilatusToday. Die beiden Gewinner des Zuger Kantonalen, Joel Wicki und Matthias Herger, schwingen dabei im ersten Gang gegeneinander. Weiter kommt es zu folgenden Spitzenpaarungen:

Das 97. Schwyzer Schwingfest in Muotathal findet am 15. Mai statt. In den vergangenen zwei Jahre musste aufgrund der Corona-Pandemie auf eine Durchführung verzichtet werden. Als ersten Lebenspreis gibt es dieses Jahr den Stier «Fuchs». (red)