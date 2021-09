Schwyz 63-jähriger Velofahrer bei Sturz schwer verletzt: Wer hat den Unfall beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen Nach einem Unfall mit einem Velofahrer auf der Schmiedgasse in Schwyz wendet sich die Kantonspolizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. 03.09.2021, 17.17 Uhr

Am Donnerstag verunfallte ein Fahrradfahrer auf der Schmiedgasse in Schwyz. Er fuhr gegen 14 Uhr neben einem Linienbus in Richtung Ibach, als er zu Fall kam. Der 63-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste sich in Spitalpflege begeben.