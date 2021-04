Schwyz AHV-Chef steht wegen Veröffentlichung von Überwachungsvideos vor Gericht Die Weitergabe von verpixelten Überwachungsvideos an die Medien hat für den Direktor der Ausgleichskasse Schwyz juristische Folgen. Der 60-jährige Andreas Dummermuth ist der mehrfachen Verletzung des Amtsgeheimnisses angeklagt. Ruggero Vercellone, Bote.ch 14.04.2021, 05.00 Uhr

Andreas Dummermuth sorgte für Diskussionen. Bild: Jürg Auf der Maur

Am Mittwoch findet vor dem Bezirksgericht Schwyz der Prozess gegen den Leiter der Schwyzer AHV-Ausgleichskasse und der IV-Stelle, Andreas Dummermuth, statt. Der 60-jährige Goldauer ist der mehrfachen Verletzung des Amtsgeheimnisses, eventualiter der mehrfachen Verletzung der Schweigepflicht angeklagt.

Zum Verhängnis wurde dem AHV-Chef sein Engagement im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmung vom 25. November 2018, als es um den umstrittenen Einsatz von Versicherungsdetektiven ging. Das Volk hiess die Vorlage damals mit knapp 65 Prozent Ja-Stimmen gut.

Den Medien verpixelte Überwachungsvideos übergeben

Auf Anfrage diverser Medien hatte Dummermuth vor der Abstimmung den Medien Überwachungsvideos zur Verfügung gestellt. Mit den verpixelten Videos sollte illustriert werden, dass es Fälle gebe, in denen IV-Betrüger nur dank Observationen ertappt werden können. Ein Video wurde am 7. November 2018 in der Fernsehsendung «Rundschau» gezeigt, was ein grosses politisches Echo auslöste. Dummermuth geriet als Befürworter der Überwachungen mit seinem Vorgehen in einen politischen Sturm.

Gleich drei SP-Nationalrätinnen – Silvia Schenker (BS), Margrit Kiener-Nellen (BE) und Barbara Gysi (SG) – brachten das Thema in der Fragestunde des Nationalrats aufs Tapet. Dem Goldauer wurde vorgeworfen, «sein Amt zu Propagandazwecken missbraucht» zu haben. Er habe «eine Grenze überschritten», indem er «solch sensible Daten» herausgegeben habe. Bürgerliche Politiker nahmen Dummermuth in Schutz. Der Schwyzer SVP-Ständerat und Sozialpolitiker Alex Kuprecht sagte, die Videos seien «professionell verpixelt» gewesen. Der Persönlichkeitsschutz sei gewahrt worden. Auch der Schwyzer CVP-Nationalrat Alois Gmür taxierte Dummermuth als einen «sehr glaubwürdigen Praktiker» der mit den Bildern bloss aufgezeigt habe, um was es in der Vorlage gehe. Die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel qualifizierte die Angriffe auf den Schwyzer AHV-Chef sogar als «Hexenjagd».

Bundesrat: «Grundsätzlich problematisch»

Der Bundesrat bezeichnete Dummermuths Verhalten als «grundsätzlich problematisch». Ob der Goldauer damit Recht verletzt habe, müssten die Gerichte beurteilen.

Der ebenfalls auf den politischen Plan gerufene Schwyzer Regierungsrat stellte sich hinter Dummermuth. Der Regierungsrat sehe «aufgrund der Weitergabe des Observationsmaterials keinen personalrechtlichen Handlungsbedarf». Wer sich durch die Weitergabe des Observationsmaterials in seinen Rechten verletzt fühle, könne dies von den Gerichten beurteilen lassen.

Genau das findet nun heute durch das Bezirksgericht Schwyz statt, denn eine Person auf dem verpixelten Video reichte Strafanklage ein. Bei der vorgeworfenen Amtsgeheimnisverletzung handelt es sich um ein Offizialdelikt, das von den Strafverfolgungsbehörden vom Amts wegen verfolgt werden muss.