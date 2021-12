Schwyz Auf dem Stoos steht die grösste Hüpfburg der Schweiz Die grösste Schweizer Hüpfburg ist bis im Frühling im Wintersportort aufgestellt. Sie ist aufblasbar und bietet Spass für Gross und Klein. Ernst Immoos Jetzt kommentieren 27.12.2021, 13.09 Uhr

In der Fronalphalle steht die grösste Hüpfburg der Schweiz. Bild: PD

Nebst Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhlaufen und Winterwandern bietet der Stoos seit Weihnachten eine ganz besondere Attraktion an: Die Bounce-Circus-Arena, die grösste Hüpfburg der Schweiz, ist nun in der Fronalphalle installiert.

Dieser aufblasbare Funpark (auf 1000 m2) bietet bis Ende Februar ein einzigartiges Spring- und Spasserlebnis für Gross und Klein und ein Erlebnis der Superlative.

Auch die Junggebliebenen können hüpfen

In dieser Circus-Arena, wie sie sich nennt, wird einiges geboten: «Wir haben spezielle Sessions für die Kleinen, die Junggebliebenen und auch für die etwas Älteren», hiess es vor Ort. Auf diesem riesigen Hindernisparcours in der Stöösler Fronalphalle tummelten sich an Weihnachten bereits recht viele Besucher. Nicht zuletzt lud auch das unbeständige Wetter zu diesem sportlichen Abstecher ein. Bis 1. März haben Interessenten im Funpark Gelegenheit, sportliches Tun mit Spass zu verbinden.

Hinweis: Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht ab 16 Jahren. Für den Eintritt können direkt beim Eingang des Bounce Circus Jetons gekauft werden. Ein Jeton berechtigt zu einer Session à 25 Minuten für 1 Person. 1 Jeton kostet 8 Franken. Die Hüpfburg ist bis am 9. Januar täglich von 10 bis 17 Uhr offen. Vom 10. Januar bis 11. Februar jeweils mittwochs von 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Vom 12. Februar bis Ende 27. Februar dann wieder täglich von 10 bis 17 Uhr.

Bounce Circus in der Fronalphalle. Die grösste Hüpfburg der Schweiz.

