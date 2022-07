Schwyz Auffrischimpfungen für Personen ab 80 Jahren ab sofort zugänglich Ab sofort können sich im Kanton Schwyz alle Personen ab 80 Jahren für den zweiten Booster anmelden. Die Impfung soll ältere Menschen weiterhin bestmöglich vor schweren Erkrankungen und Hospitalisationen schützen und vermeiden, dass die Gesundheitsversorgung überlastet wird. 07.07.2022, 08.38 Uhr

Das BAG empfiehlt aktuell für alle Personen ab 80 Jahren ab sofort eine weitere Auffrischimpfung. Personen dieser Altersgruppe haben das höchste Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Der Schutz gegen schwere Erkrankung und Hospitalisation ist nach der Impfung temporär und lässt bei den über 80-Jährigen am schnellsten nach. Eine weitere Auffrischimpfung frühestens vier Monate nach der letzten Impfung erhöht diesen Schutz. Die Impfung ist kostenlos.

Wie der Kanton Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt, können sich Personen ab 80 Jahren ab sofort in den drei Impfzentren wie auch in einzelnen ambulanten Strukturen für eine zweite Auffrischimpfung anmelden. Die Alters- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen werden wie gewohnt durch die mobilen Equipen der Rettungsdienste aufgesucht, um die betroffene Zielgruppe vor Ort zu impfen.

Die Registrierung für Termine in den Impfzentren und Apotheken erfolgt über die Website des Kanton Schwyz. Personen, die eine Auffrischimpfung in der Arztpraxis wünschen, vereinbaren den Impftermin direkt mit der Arztpraxis. (sfr)