Cabin-Hotel auf dem Stoos kann doch nicht gebaut werden.

Schwyz Aus dem Cabin-Hotel auf dem Stoos wird doch nichts Das aussergewöhnliche Hotel kann nicht realisiert werden – die Bauzone wurde zum Problem. Lea Langenegger 18.08.2021

Exklusiv für Abonnenten

Die Kabinen hätten auf dem Stoosplatz bei der Bergstation platziert werden sollen. Bild: BSS Architekten

Es schien so, als hätte man die perfekte Lösung für die Kabinen der alten Stoosbahn gefunden. Für 3'000 Franken hat Immobilienunternehmer Christoph Schoop die zehn Bahnkabinen gekauft, um ein Cabin-Hotel neben der Bergstation der neuen Stoosbahn zu realisieren.

Doch das aussergewöhnliche Hotel wird wohl nie von Gästen genutzt werden können – oder zumindest nicht auf dem Stoos. «Das Bahnprojekt auf dem Stoos ist für mich gestorben», sagt Schoop gegenüber dem «Bote der Urschweiz».

Nachdem Schoop geeignetes Land für das Hotel gefunden hatte, sah es im September 2019 so aus, als stünde nur noch eine Einsprache im Weg (der «Bote» berichtete). Doch es stellte sich heraus, dass die Wiese, auf der die Unterkunft geplant gewesen wäre, zonenfremd ist.

Laut Baureglement ist es also nicht möglich, das Cabin-Hotel neben der Bergstation zu errichten. «Das Hotel war in einer Erschliessungszone geplant, und diese Zone ist ganz klar nicht für Übernachtungen ausgelegt», erklärt Pius Deck, Morschacher Gemeinderat und Präsident der Bau- und Planungskommission Morschach. Eine Umzonung wurde bereits vor dem Bau der neuen Stoosbahn vorgenommen und kam nicht mehr in Frage. Damals war diese Fläche noch Landwirtschaftszone.

Verpasste Chance für den Stoos

Für Schoop ist das eine Enttäuschung. «Für uns ist die Aussage der Behörde unverständlich. Wir wollten mit dem Cabin-Hotel die ganze Bahngeschichte des Stoosgebiets aufzeigen und erlebbar machen. Für diesen Zweck lassen wir die Aussage bezüglich zonenfremdem Standort nicht gelten», führt er aus.

Die alten Kabinen stehen noch immer im Schlattli. Bild: Lea Langenegger

Seiner Meinung nach ist es eine verpasste Chance für den Stoos, denn er ist sich sicher: «Es hätte in kürzester Zeit einen Hype rund um die Welt gegeben». Pius Deck ist da anderer Meinung: «Der Stoos ist am Florieren. Aktuell wird die Stoos Lodge gebaut, die auch Übernachtungsmöglichkeiten bieten wird.»

Die Stoosbahnen AG hätten die Realisierung des Cabin-Hotels begrüsst. «Innovative Projekte, die den Stoos beleben, in die Strategie vom Stoos passen und dementsprechende Mehrwerte bieten, sind immer spannend», äussert sich Martin Langenegger, Geschäftsführer der Stoosbahnen AG, auf Anfrage des «Bote der Urschweiz».

Das Baugesuch wurde inzwischen zurückgezogen. Für Schoop komme das Cabin-Hotel nur auf dem Stoos in Frage. Was nun mit den alten Kabinen passiert, ist unklar. Momentan stehen sie noch neben der alten Talstation im Schlattli.