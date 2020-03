Küssnacht: Autofahrer gegen Wildzaun geprallt – Zeugen gesucht Bei der Autobahneinfahrt Küssnacht hat ein Autolenker einen Selbstunfall verursacht. Der Lenker fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. 10.03.2020, 11.25 Uhr

Sachschaden an einem Wildzaun in Küssnacht. Bild: Polizei Schwyz

(rai) Am Dienstagmorgen, zwischen 4 und 7.30 Uhr, kam es in Küssnacht zu einem Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Der unbekannte Autofahrer kam bei der Autobahneinfahrt Küssnacht Richtung Brunnen von der Strasse ab und prallte gegen einen Wildzaun. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den von ihm verursachten Sachschaden am Zaun und fuhr fort.