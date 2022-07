Baugrubenunglück Feusisberg: Verfahren eröffnet

Schwyz Baugrubenunglück in Feusisberg: Verfahren wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung eröffnet Wer ist verantwortlich für das Baugrubenunglück in Feusisberg vom 12. Mai? Die Staatsanwaltschaft Schwyz ermittelt. Johanna Mächler Jetzt kommentieren 21.07.2022, 10.10 Uhr

Zwei Männer starben bei einem Arbeitsunfall in Feusisberg. Beitrag: Katja Jeggli

Das Bauvorhaben in der First in Feusisberg wurde am Donnerstag, 12. Mai, jäh gestoppt, nachdem sich ein tragischer Unfall ereignet hatte. Die Baugrube neben dem bestehenden Rohneubau stürzte ein. Drei Menschen wurden verschüttet und konnten nur noch tot geborgen werden: ein 57 Jahre alter Mann aus dem Kanton Schwyz, der Eigentümer der Liegenschaft war; die anderen Personen waren ein 35-jähriger und ein 47-jähriger Bauarbeiter aus dem Kanton Zürich.

«Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat nach dem Baugrubeneinsturz gegen unbekannt ein Strafverfahren wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung eröffnet», schreibt der Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, Florian Grossmann, auf Anfrage. Seither sind Ermittlungen im Gange, die klären sollen, «wer in welchem Umfang für den Unfall verantwortlich ist». Wenn die Staatsanwaltschaft genügend Untersuchungsergebnisse hat, wird sie entscheiden, ob eine Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird.

Nachdem die Tatbestandsaufnahme am Unfallort ausgeführt worden war, wurde die Baustelle bereits in der Nacht auf Freitag freigegeben. Danach erliess die Gemeinde Feusisberg einen Baustopp. Gemeindepräsident Martin Wipfli erachtete diesen präsidialen Entscheid als notwendig, um «feststellen zu können, was baurechtlich nicht funktioniert hat», und um «sicherzustellen, dass kein Unglück mehr passiert».

Noch keine Gespräche mit den Erben

Eine Anfrage auf dem Bauamt Feusisberg zeigt nun, dass das weitere Vorgehen ruht. Der Baustopp sei weiterhin in Kraft, «es haben bisher keine konkreten Gespräche stattgefunden zwischen der Erbengemeinschaft und dem Bauamt bezüglich des weiteren Vorgehens», sagt Stefan Vögtli, Leiter von Bau/Umwelt/Sicherheit.

Jede Gemeinde hat auch baupolizeiliche Aufsichts- und Interventionspflichten. Das heisst, sie ist verpflichtet, die Einhaltung der Bauvorschriften während der Bautätigkeit zu überprüfen. Durch die Erteilung der Baubewilligung und die Ausführung der baupolizeilichen Kontrollen übernimmt die Gemeinde aber keine Garantie für Konstruktion, Materialeignung, Festigkeit und mehr. Für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen sind Bauträgerschaft, Projektverfasser, Bauleiter und Unternehmer verantwortlich.

Eines steht fest: «Gegen den Eigentümer kann kein Strafverfahren eröffnet werden, da er beim Unfall verstorben ist und dies ein Prozesshindernis darstellt», klärt Grossmann auf. Ebenso müssen die Erben nicht mit einem Strafverfahren rechnen.

Hingegen ist offen, ob Klagen im Raum stehen von Personen, die beim Unfall einen Familienangehörigen verloren haben. «Allgemein kann gesagt werden, dass Angehörige von Verstorbenen bei solchen Unfällen in der Regel Schadenersatzforderungen geltend machen», so Florian Grossmann. Dazu könne er aber noch keine Angaben machen.

