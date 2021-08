Am Rigi-Berglauf ist ein Berner am schnellsten

Schwyz Beim Rigi-Berglauf ist ein Berner am schnellsten Beim Rigi-Berglauf am Sonntag traten 160 Athleten in verschiedenen Kategorien an. Die schnellste Zeit hatte ein Berner. Thomas Bucheli 24.08.2021, 08.19 Uhr

Walter Risi aus Arth war schnell unterwegs. Bild: Rigi-Berglauf

Die Bedingungen an der 37. Austragung des Rigi-Berglaufs stellten sich für die Läuferinnen und Läufer als ideal heraus. Das Wetter zeigte sich am Sonntag bedeckt, und während des Ausdauerevents regnete es zwischendurch nur ein wenig.

Als Schnellster meisterte Marco Wildhaber die fordernde Strecke von 11,5 Kilometern mit knapp 1350 Höhenmetern von Arth auf Rigi Kulm. Der Berner benötigte dafür lediglich 1:09,06Stunden. «Die Spitze setzte zu Beginn ein horrendes Tempo an, doch diesem konnte ich folgen.» Und ab Rigi Dächli habe er die Führung übernommen. «Trotz leichtem Regen war es unterwegs nicht rutschig, der Lauf bereitete mir Spass, und der Gewinn hat für mich eine grosse Bedeutung», ergänzte der 30-jährige Berner Sieger.

Ebenfalls über eine schnelle Zeit freuen durfte sich die rasanteste Dame. «Zu Beginn büsste ich auf die Männer schnell Zeit ein, doch als ich dann allein unterwegs war, lief es mir gut.» Sie habe die Strecke nicht gekannt und keine gute Vorbereitung gehabt. «Ich absolvierte am Vorabend noch ein Radrennen, doch nun erlebte ich mit dem Sieg grosse Freude», frohlockte die schnellste Dame, Selina Burch (24) aus Obwalden, welche den Sieg in der Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft – wo für sie bereits drei Titel zu Buche stehen – anstrebt.

Gute Zeiten konnten auch heimischen Läufern gutgeschrieben werden. Der Gersauer Tobias Baggenstos lief in der Herren-Hauptkategorie als schneller Dritter ein, zeigte sich aber auch selbstkritisch: «Ich lief sehr schnell an, was ich im oberen, steilen Teil büssen musste.» Mit der Zeit und seinem gesamten Lauf sei er aber zufrieden. «Zwar wäre ich gerne aufs Podest gelaufen, aber es ist okay», so Baggenstos, welcher schliesslich Gesamtvierter wurde. Ebenfalls über ein Podest in ihrer Kategorie freuen durften sich der Rothenthurmer Armin Beeler (Sieg), der Goldauer Andreas Delmenico, der Rothenthurmer Karl Beeler und Beat Lussi aus Steinerberg (alle Zweite) und der heimische Walter Risi aus Arth (Dritter).

Schwyzerinnen waren ebenfalls rasant unterwegs

Auch bei den Damen gab es Schwyzer Spitzenrangierungen zu bejubeln. Sophia Velicer aus Rothenthurm holte sich einen zweiten Platz, und die Sattlerin Eveline Ott glänzte als Dritte. Und schliesslich lief auch im Kindersprint ein heimischer Läufer mit der Topzeit ein. Elia Bürgler aus Oberarth war der Schnellste. «Wegen der Wettervorhersagen waren wir wie auf Nadeln, aber schliesslich konnten wir auf ein Regenloch und gute Verhältnisse zählen und den Lauf ohne Probleme durchführen.» Auch hätten ihm viele Teilnehmer erklärt, dass sie froh seien, dass der Berglauf habe durchgeführt werden können, freute sich der OKP Marcel Betschart, welcher tatkräftig von 120 Helfern unterstützt wurde.

