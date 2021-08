Plan von Alain Berset erhitzt die Gemüter der Schwyzer Beizer

Schwyz Bersets Plan erhitzt die Gemüter der Beizer Der Bundesrat bereitet die Ausweitung des Covid-Zertifikats vor. Der Schwyzer Support fällt schwach aus. Jürg Auf der Maur, Petra Imsand 27.08.2021, 05.00 Uhr

Martin Annen vom «Horseshoe » in Oberarth nimmt die Regeln so, wie sie kommen. Bild: Jürg Auf der Maur

Noch ist unklar, ob das Covid-Zertifikat vermehrt zum Einsatz kommen wird. Der Bundesrat hat vorsorglich eine mögliche Ausdehnung der Zertifikatspflicht in die Vernehmlassung geschickt.

Besuch im «Horseshoe» in Oberarth. «Mit den verschiedenen Szenarien, welche eintreffen könnten, befasse ich mich derzeit noch gar nicht. Wir werden die Regeln so nehmen, wie sie kommen und versuchen aus jeder Situation das Beste zu machen», sagt Gastwirt Martin Annen. Auch im «Hirschen» in Schwyz klingt es ähnlich. «Es wäre wieder eine neue Vorschrift, und dagegen wehren kann man sich sowieso nicht», so Roland Steinegger. Die Devise: Abwarten und schauen, was passiert.

Deutlicher äussert sich Gastro- Unternehmer Sacha Burgert. «Aus meiner Sicht ist das alles einfach willkürlich. Vorher mussten auch Geimpfte Masken tragen, wenn sie auf die Toilette gingen. Jetzt soll das von einem Tag auf den anderen nicht mehr nötig sein.» Was ihn besonders stört: «Wenn ich mich als Wirt nicht impfen lassen will, muss ich dann eine Maske tragen oder mich impfen lassen? Und was heisst das für das Personal in Fitnesszentren, Bädern oder im Gastrobereich? Es läuft auf eine Impfpflicht hinaus, und das ist höchst fragwürdig. Es ist eine Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger.» Burgert blickt auf schwierige Tage zurück. «Wir hatten im Gastrobereich wieder eine schlechte Woche hinter uns, weil die Leute offensichtlich Angst haben und Restaurants meiden. Mit den jetzt in die Vernehmlassung geschickten Verschärfungen wird diese Angst zunehmen. Für die Wirte und Gastrobetreiber wird die Situation wieder existenziell.»

Was meint die Schwyzer Regierung zu den Plänen des Bundesrats? Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher teilt mit, man werde sich nicht vor Ablauf der Konsultationspflicht vom 30. August zu den Vorschlägen äussern.

Aktionsbündnis der Urkantone protestiert

Die geplante Ausweitung der Zertifikatspflicht sei unsinnig, diskriminierend und eine Ablenkung vom wirklichen Problem, heisst es vom Aktionsbündnis der Urkantone. Man fordere die Regierungen der Urkantone mit Nachdruck auf, in der Vernehmlassung gegen die geplanten Verschärfungen Stellung zu beziehen. «Wenn jetzt die Ungeimpften sachlich völlig ungerechtfertigt zum Sündenbock gemacht werden, dann ist das ein Versuch, die Bevölkerung zu spalten.»