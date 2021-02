Schwyz Brand in Mehrfamilienhaus in Siebnen Ein Augenzeuge bemerkte in der Nacht auf Montag, dass von einem Mehrfamilienhaus Rauch ausging. Er alarmierte die Bewohner und Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. 15.02.2021, 09.26 Uhr

(sok) In der Nacht auf Montag bemerkte ein Mann um Mitternacht eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Landigweg in Siebnen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Er alarmierte die Feuerwehr und die Bewohner des Mehrfamilienhauses, welche dieses sofort verliessen. Die Feuerwehr Schübelbach konnte den Brandherd im Heizungsraum feststellen und das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand.