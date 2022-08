Brunnen Nord: Rückweisung für Projekt nicht akzeptiert

Schwyz Brisante Diskussionen: Rückweisung für Erschliessung von Brunnen Nord nicht akzeptiert Ziemlich anstrengende Gemeindeversammlung Ingenbohl zum Erschliessungsprojekt für Brunnen Nord. Josias Clavadetscher Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Die Wiese liegt still und ruhig da, birgt aber viel Brisanz: Hier soll der Hochkreisel gebaut werden. Bild: Josias Clavadetscher

Die Spannung lag gestern schon in der Luft, bevor die Gemeindeversammlung Ingenbohl überhaupt eröffnet worden ist. Das 46,1 Mio. Franken schwere Sachgeschäft für die Basis- und Groberschliessung von Brunnen Nord hat ebenso interessiert wie polarisiert. Ein Flugblatt, Leserbriefe und ein unterstützendes Komitee haben das in den letzten zwei Wochen befeuert. Kein Wunder also: Zur Versammlung erschienen rund 400 Personen.

Das Sachgeschäft und das Projekt wurden bereits an einer Informationsveranstaltung Anfang Sommer ausführlich vorgestellt (der «Bote» berichtete). Auch die Botschaft zum Sachgeschäft fiel aussergewöhnlich umfassend aus. Gemeindepräsidentin Irène May betonte erneut, dass das Projekt für die Entwicklung der Gemeinde wichtig sei, die Gemeinde gemäss Gesetz zur Erschliessung verpflichtet sei und das finanziell auch stemmen könne.

In einem überlangen Votum vertrat Opponent Josef Scherer die Meinung, dass diese Hochkreiselvariante zu teuer sei, man hier eine Strasse für die Firma Planzer baue und Einsprachen riskieren werde. Die Variante «Kurve» sei günstiger. Tino Baumann unterstützte diese Meinung und wies darauf hin, dass der Kanton selber Kunstbauten in Schindellegi nach 45 Jahren wieder abgebrochen habe. Alois Lenzlinger bezeichnete das Projekt als zu aufwendig, man habe Varianten gar nicht genug abgeklärt und dem Bürger keinen Variantenentscheid vorgelegt. Gemäss Gesetz, so May, sind Variantenabstimmungen aber unzulässig. Isabelle Schwander, Präsidentin des Schwyzer Heimatschutzes, erklärte, dass noch offenstehe, ob ihre Organisation Einsprache gegen das Bauvorhaben führen werde oder nicht. Alle Opponenten führten an, dass sie zwar eine Erschliessung und die Umnutzung der Industriebrache begrüssten, «aber nicht so».

Die Befürworter konnten alle nicht verstehen, warum man jetzt erst kurz vor dem Entscheid mit all diesen scheinbaren Argumenten komme und letztlich nur eine Verzögerung von bis zu zehn Jahren riskieren wolle. Genossenpräsident Peter Betschart erklärte, dass die Varianten genau geprüft worden seien. Alle Investoren hätten diesen Entscheid akzeptiert. Kantonsrat Alois Lüönd erklärte, dass man noch heute in der Höhle leben würde, wenn unsere Vorfahren nichts gewagt hätten. Alt-Kantonsratspräsident René Baggenstos betonte, dass man nach 15 Jahren Planung nun endlich vorwärtsmachen solle. Kantonsrat Django Betschart zeigte sich enttäuscht, dass es den Gegnern offenbar nur ums Geld gehe. Daniel von Euw erklärte, dass man sich mit diesem Projekt nun schon lange genug herumgeschlagen habe und man Ja sagen solle, damit ein lebendiges Quartier entstehen könne. Zudem gehe das ohne Verlust von Landwirtschaftsfläche.

Josef Scherer stellte wie schon in seinem Flugblatt den Antrag auf Rückweisung. Es klang sogar wie eine Drohung, dass er bis vor Bundesgericht gehen werde. «Ich kann mir das leisten», betonte er. Unterstützt wurde dieser Antrag von Baumann und Lenzlinger.

Hochkreisel und Kosten als Steine des Anstosses

Rückweisungsantrag nach Beratung nicht akzeptiert

Da aber Rückweisungsanträge, die als verdeckte Ablehnung daherkommen, gemäss Gesetz gar nicht angenommen werden dürfen, konnte der Gemeinderat nach kurzer Beratung nicht darauf eintreten. Der Kredit, welcher bei 46,1 Mio. Franken Gesamtkosten die Gemeindekasse mit 10,1 Mio. Franken belasten wird, gelangt nun unverändert an die Urnenabstimmung vom 25. September.

