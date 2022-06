Ingelbohl lanciert 46-Millionen-Projekt Brunnen Nord

Schwyz Brunnen Nord: Die Gemeinde Ingenbohl lanciert ihr 46-Millionen-Projekt Jetzt sind die Details zur Erschliessung von Brunnen Nord klar. Das Interesse der Bevölkerung ist gross. Flurina Valsecchi 30.06.2022, 08.11 Uhr

Blick aufs Gebiet Brunnen Nord. Visualisierung: PD

«Ich bin überwältigt», sagte Säckelmeisterin Antonia Betschart. Und Gemeindepräsidentin Irène May meinte: «Ich habe mit 20 bis maximal 100 Leuten gerechnet, der Apéro ist für 80 Personen bestellt.» Tatsächlich kamen am Dienstagabend aber gut 240 Personen zum Infoabend in die Aula Brunnen.

Mit dem Projekt Brunnen Nord (Basis- und Groberschliessung) soll das teils brachliegende Industriegebiet erschlossen werden. Auf den 21 Hektaren (oder 29 Fussballfeldern) wird ein neues Quartier für 1200 Einwohnerinnen und Einwohner und 1400 Arbeitsplätze entstehen. Gemäss kantonalem Nutzungsplan ist die Gemeinde Ingenbohl verpflichtet, das Gebiet zu erschliessen, 85 Prozent der Kosten für die Groberschliessung müssen die Grundeigentümer bezahlen. Seit 14 Jahren wird darüber diskutiert, verhandelt, gestritten und geplant; jetzt – so scheint es – liegt die konkrete Lösung auf dem Tisch.

10,1 Millionen Franken kommen vom Kanton

Vor allem zur Aufteilung der Kosten konnten die beiden Gemeindevertreterinnen Neuigkeiten erzählen. Es gehe um eine «gewaltige Summe», sagte Antonia Betschart. Und meinte damit konkret 46,1 Millionen Franken. Davon würden die Grundeigentümer 21,9 Millionen und der Bezirk Schwyz 4 Millionen bezahlen.

Neu ist, dass der Kanton Schwyz in diesen Tagen seine Zusicherung für 10,1 Millionen Franken im Rahmen der kantonalen Wirtschaftsförderung gesprochen hat. Man rechnete anfangs damit, dass der Kanton sich mit rund 5 Millionen beteiligen werde. Für die Gemeinde Ingenbohl bleibt noch eine Nettobelastung von 10,1 Millionen Franken. Mit Blick auf die Gemeindekasse versicherte Antonia Betschart den Anwesenden: «Es ist zwar ein Hosenlupf, aber wir schaffen das.» Die Gemeinde müsse wegen dieser Investition sicher keine Steuerfusserhöhung in Betracht ziehen. Ob sogar eine Senkung drinliegen könnte, liess sie offen.

Rund 240 Personen wollen mehr über das Grossprojekt erfahren. Bild: Flurina Valsecchi

Das Publikum schien dem Projekt eher wohlgesinnt zu sein, es gab gut ein Dutzend Wortmeldungen. Die Gemeinde- und Projektvertreter wurden von den Votanten nicht in die Mangel genommen. Unterstützend meinte Daniel von Euw, OAK-Geschäftsführer: «Das Areal kann gegenüber heute nur schöner und besser genutzt werden.» Die Gemeinde könne sich weiterentwickeln, ohne viel Landwirtschaftsland verbauen zu müssen. Dafür gabs grossen Applaus.

Detaillierte Antworten lieferten Projektleiterin Kathrin Hofstetter und Silvan Kälin, externer Gesamtprojektleiter seitens Gemeinde. Gefragt wurde etwa, ob auch an den öffentlichen Verkehr gedacht worden sei. Silvan Kälin:

«Es ist vom Bahnhof her eine neue Buslinie durch das Areal geplant.»

Auf eine weitere Frage erklärte er, dass nicht nur die Verkehrserschliessung geplant, sondern auch die Trinkwasser- und Abwasserplanung sowie die Abfallbewirtschaftung aufgegleist wurde. Angesprochen wurde die heute besonders zu den Stosszeiten stark befahrene Achse zwischen Schwyz und Ingenbohl. Verschlimmert sich die Situation mit den Plänen in Brunnen Nord? Es seien Verkehrsmodelle für den ganzen Talkessel erstellt worden, so Kälin, und zwar mit einer Verkehrsentwicklung bis ins Jahr 2035. Dabei habe man festgestellt, dass der Verkehr gut funktionieren werde.

Bezirk übergibt die Seewenstrasse an die Gemeinde

Zur Frage, ob der Hochkreisel im Vergleich zur inzwischen verworfenen Variante Kurve nicht deutlich mehr Instandhaltungskosten nach sich ziehen werde, meinte May, dass jährlich rund 75 000 Franken Unterhaltskosten anfallen würden, was für eine Strasse in dieser Grösse im Normalbereich liege.

Der Bezirk Schwyz wird die Seewenstrasse an die Gemeinde Ingenbohl abtreten und trotzdem noch für die Instandsetzung aufkommen. Die Langen- steg-Brücke wird hingegen erst nach der Sanierung durch den Bezirk ins Eigentum der Gemeinde übergehen. Ein Votant mahnte, dass auch dieses Projekt vorangetrieben werden müsse, nicht dass der Verkehr in einer Sackgasse stecken bleibe. Als nächster Schritt folgt nun die ausserordentliche Gemeindeversammlung am 22. August. Dann werde man auch den Apéro für mehr Leute ausrichten, versprach May.