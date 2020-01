Schwyz: Bundesasylzentrum

ist bis 2025 vom Tisch Der Bund akzeptiert den negativen Entscheid

des Schwyzer Verwaltungsgerichts zum Standort Wintersried. Andreas Seeholzer 25.01.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Areal des Bundes in Wintersried in der Schwyzer Gemeinde

wollte der Bund zunächst ein provisorisches Bundesasylzentrum. Urs Flueeler/Keystone (Seewen, 30. August 2017)

Der Bund hat den negativen Entscheid des Schwyzer Verwaltungsgerichts bezogen auf das geplante Bundesasylzentrum im Wintersried nicht weitergezogen. «Das provisorische Ausreisezentrum ist damit vom Tisch», sagt der Schwyzer Regierungsrat und Baudirektor Othmar Reichmuth. Wie schon die Schwyzer Regierung kam auch das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass der Standort ungeeignet sei und gegen die Lärmschutzverordnung verstosse. Der Bund fasst das Areal Wintersried zwischen Seewen und Ibach als Standort für ein Bundesasylzentrum ins Auge – gegen den Willen der Schwyzer Regierung, die das Gelände für Gewerbeansiedlungen nutzen möchte.

Zentralschweizer Kantone setzen auf Glaubenberg

An einem Bundesasylzentrum hält Bern aber nach wie vor fest. So ist ein solches im Sachplan des Bundes – was im Kanton der Richtplanung entspricht – nach wie vor aufgeführt. Auch die für die Planung eines solchen Zentrums benötigten Gelder hat der Bund gesprochen. Die Zentralschweizer Kantone schlagen den Glaubenberg als Ausreisezentrum vor. Dort befindet sichzurzeit ein provisorisches Ausreisezentrum, welches noch für zwei Jahre bewilligt ist. Laut dem Schwyzer Regierungsrat prüft der Bund nun eine Verlängerung von drei Jahren. Für Schwyz bedeutet dies, dass bis 2025 Luft für die Suche nach einem alternativen Standorts besteht.