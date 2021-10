Schwyz Kantonsrat David Beeler erhält eine letzte Chance Die Schwyzer SVP-Leitung hat sich mit den jüngsten Auftritten des Steiner Kantonsrats David Beeler auseinandergesetzt und einen Entscheid gefällt. Bote der Urschweiz 25.10.2021, 20.39 Uhr

David Beeler wollte Verantwortliche der Pandemie vor das Kriegsgericht stellen. Bild: Screenshot Tele 1

Der Steiner SVP-Kantonsrat David Beeler wird von der Partei nicht ausgeschlossen. Dies haben die Schwyzer SVP-Partei- und Fraktionsleitung an einer Sitzung beschlossen, erklärt SVP-Präsident Roman Bürgi auf Anfrage des «Boten der Urschweiz».

«Wir haben mit Kantonsrat Beeler das Gespräch gesucht und Klartext geredet», so Bürgi. Er erhalte aber nochmals eine letzte Chance. «Kommt es wieder zu einem solchen Vorfall, müssten und würden wir handeln», stellt Bürgi klar. David Beeler war sowohl in der letzten Kantonsratssitzung wie auch bei einem Referat der Covid-Massnahmengegner in Rapperswil negativ aufgefallen, weil er sich in seinen Äusserungen im Ton vergriff, indem er etwa unter anderem Verantwortliche der Pandemie vor das Kriegsgericht stellen wollte.

«Solche Äusserungen haben bei uns keinen Platz», führte Bürgi weiter aus. Beeler erhalte nun aber nochmals eine Chance, weil er sich einsichtig zeigte und im Gespräch betonte, dass es ihm letztlich um die Freiheit der Schweiz und ihrer Bürger gegangen sei. Dazu komme, so Bürgi, dass die juristischen Abklärungen in St.Gallen inzwischen eingestellt wurden, weil Beeler sich strafrechtlich nichts zu Schulden habe kommen lassen.