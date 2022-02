Schwyz: Der ganze Kanton ist ein Steuermekka

Steuern Breite Erhebung zeigt: Der ganze Kanton Schwyz ist ein Steuermekka Im nationalen Vergleich schneiden alle 30 Schwyzer Gemeinden mit Bestnote ab, wie eine breite Erhebung der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigt. Josias Clavadetscher Jetzt kommentieren 28.02.2022, 11.11 Uhr

Steuerparadies Höfe mit Pfäffikon (vorne), Freienbach (rechts) und Wilen/Wollerau (links). Bild: Keystone

Momentan liegen bei allen Schwyzerinnen und Schwyzern die Steuererklärungen 2022 auf dem Bürotisch. Oder sind schon – mustergültig – ausgefüllt und eingereicht worden. Meistens geht es beim Ausfüllen begreiflicherweise nicht ohne das Gefühl, dass man lieber weniger Steuern bezahlen möchte. Oder dass die Steuerlast hoch sei.

Aber stimmt das wirklich? Trifft es zu, dass Schübelbach, Einsiedeln, Illgau, Steinen oder Unteriberg «Steuerhöllen» sind? Im kantonsinternen Vergleich sind das zwar tatsächlich jene Gemeinden, die mit der höchsten Steuerbelastung leben müssen. In Illgau liegt die Belastung (Kantons-, Bezirks- und Gemeindesteuern, ohne Kirchgemeindesteuern) bei 350 Prozent, in Schübelbach bei 343, in Steinen und Einsiedeln bei 340 Prozent. Das ist Meilen von den drei Höfner Gemeinden entfernt, die mit 199 Prozent die Tabelle rechts anführen.

Blick über die Kantonsgrenze zeigt anderes Bild

Man könnte also zumindest von einer Schwyzer Steuerhölle reden. Doch sobald man über den Tellerrand hinausschaut, sieht es völlig anders aus. Eine breite Erhebung der Eidgenössischen Steuerverwaltung für das Jahr 2021 zeigt, dass alle Schwyzer Gemeinden Steuerparadiese sind (siehe Tabelle). Egal in welchen Einkommensklassen oder in welchem sozialen Status.

Die Statistik gibt an, in welchem Rang sich die jeweilige Gemeinde bezüglich Gesamtsteuerbelastung befindet, dies im schweizweiten Vergleich mit allen 2172 Gemeinden, die es momentan gibt. Die Bilanz: Alle Schwyzer Gemeinden sind steuergünstig, keine ist schlechter platziert als auf dem 66. Rang. Beim Vergleich zwischen Verheirateten, mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 125000 Franken, gehören sogar alle Gemeinden im Kanton Schwyz zu den 35 steuergünstigsten. Man kann also von einem weit verbreiteten Steuerparadies reden.

Die drei Höfner Gemeinden Wollerau, Freienbach und Feusisberg gehören sogar zu den steuergünstigsten zehn Gemeinden der Schweiz. In drei Vergleichen liegen nur acht Zuger Gemeinden noch vor ihnen, in einem der Vergleiche nur noch drei Zuger Gemeinden, und in einem Fall ist dieses Höfner Trio sogar der Schweizermeister.

Riemenstalden als absolute Kuriosität

Eine Kuriosität ist zudem das kleine Riemenstalden. Im schweizweiten Vergleich gehört die Mini-Gemeinde in allen Fällen zu den zwanzig steuergünstigsten Standorten. Der eigene Steuerertrag ist zudem so gering, dass bereits ein einziger grosser Steuerzahler, der im Bergdorf Wohnsitz nehmen würde, den Steuerfuss auf einen Viertel senken könnte. Dann wäre Riemenstalden die steuergünstigste Gemeinde der Schweiz.

Finanzdirektor Michel: «Es ist tatsächlich so»

Finanzchef Kaspar Michel bestätigt die Schlussfolgerungen aus dieser Statistik und betont, dass die Regierung das eigentlich «seit Jahr und Tag schon sage». Man müsse bei der Steuerdebatte eben immer auch über die Grenzen hinaus schauen. Von Steuerhöllen zu reden, sei sicher nicht angebracht, auch wenn es immer eine Frage der Verhältnismässigkeit sei. Die absoluten Spitzenplätze der Höfner Gemeinden müsse man jedoch auch in den Vergleich setzen zu den Lebenshaltungskosten. Gerade die Mietsituation oder die Immobilienpreise seien dort enorm angespannt. Ähnlich auch in Lachen, Altendorf und Küssnacht.

Kantonsintern sei es zudem wichtig, dass man die Disparitäten gut im Auge behalte, so Michel weiter. Es geht dem Finanzdirektor und der Schwyzer Regierung darum, die Schere der Steuerbelastung zwischen den Höfen und dem übrigen Kanton nicht untragbar weit öffnen zu lassen.

Ein nächster Schub in diesem Jahr

Diese Tabelle dürfte schon in einem Jahr nochmals anders aussehen. Der Kantonsrat hat den kantonalen Steuerfuss für natürliche Personen per 2022 von 150 auf 120 Prozent gesenkt. Weiter haben auf dieses Jahr vier Bezirke und zehn Gemeinden ebenfalls ihre Steuerfüsse reduziert.

Das bedeutet, dass faktisch alle Schwyzer Gemeinden in dieser Rangliste noch weiter nach vorne rücken werden. Eine Prognose könnte so lauten, dass in einem Jahr alle Gemeinden zu den 40 steuergünstigsten der Schweiz gehören.

