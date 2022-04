Schwyz Der Kanton braucht dringend Platz für Ukraine-Flüchtlinge Die öffentliche Hand lässt im Kanton Schwyz private Gastgeber nicht hängen und bezahlt Pauschalbeiträge. Mindestens 350 Menschen aus der Ukraine sind im Kanton bereits privat untergekommen. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 09.04.2022, 11.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zivilschutz wird wiederum für Einsätze eingespannt. Symbolbild: Patrick Hürlimann

Platz für Ukraine-Flüchtlinge ist für die Behörden immer schwieriger zu finden. Bern will nun ein Containerdorf einrichten, Zürich hat schon im März mit Hilfe des Zivilschutzes erste Hallen umgezimmert und für Flüchtlinge bereitgestellt.

Der Kanton Schwyz tritt nun mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit und versucht so, das Raumproblem in den Griff zu bekommen. Im Kanton Schwyz sind gemäss einer Medienmitteilung zurzeit rund 530 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Angesichts der anhaltenden Kriegshandlungen werde die Zahl in den nächsten Wochen und Monaten weiter stark ansteigen, zeigt sich Markus Blättler, Vorsteher des Amts für Migration, überzeugt:

«Das stellt die Verantwortlichen vor grosse Herausforderungen.»

Das Amt für Migration suche deshalb folgende Objekte gegen Entschädigung: in erster Linie grössere Mehrfamilienhäuser. Blättler: «Geeignet wären auch Häuser, die noch temporär bewohnt werden könnten, bevor sie einer anderen Nutzung zugeführt werden.» Geeignet seien aber auch Industrie- und Gewerbehallen, die zweckmässig für die Unterbringung der geflüchteten Menschen ausgestattet werden könnten.

Angebote können an Fiona Elze, Abteilungsleiterin Flüchtlingswesen, Telefon 041 819 22 67, gerichtet werden.

Private erhalten Geld von Gemeinden und Kanton

Elze weiss, dass mindestens 350 Menschen aus der Ukraine im Kanton Schwyz bereits privat untergekommen sind. Der Kanton Schwyz und die Gemeinden lassen diese privaten Gastgeber nicht hängen, sondern bezahlen, basierend auf den normalen Abgaben bei der Nothilfe, wenn die Flüchtlinge noch nicht registriert sind, eine Pauschale. Diese ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden gross.

Im zweiten Fall, wenn die Personen dem Kanton schon zugewiesen sind, bezahlt der Kanton den Gemeinden eine Unterbringungspauschale von 9.66 Franken pro Tag und Person. Diese kann die Gemeinde pauschal einsetzen, um die Unterbringung von Schutzsuchenden zu finanzieren.

Die Gemeinden verwenden den Pauschalbeitrag, so Elze, um die Gesamtkosten – also nicht individuelle Ausgaben in der Unterbringung – zu finanzieren. «Auch wenn der Anteil der Pauschale für das Wohnen, den das Amt für Migration den Gemeinden entrichtet, über dem vom Bund veranschlagten Betrag liegt, ist der Beitrag nicht in jeder Gemeinde kostendeckend.»

Weshalb aber sind die Entschädigungen variabel? «Es liegen unterschiedliche Bedürftigkeiten vor: Wohlhabende Personen, die eine Geste machen wollen und nicht auf die Unter­stützung der öffentlichen Hand angewiesen sind, oder Gastfamilien, die einen persönlichen Beitrag leisten wollen, brauchen keine Unterstützung», sagt Elze.

Dann gebe es jene, die bereit seien, aber einen Beitrag an die Mehrkosten möchten, und dann solche, die in der privaten Unterbringung ein Geschäftsmodell sehen könnten, was das Amt vermeiden wolle. Also, dass am Schluss der Wohnungszins durch die Unterbringung von Flüchtenden gedeckt wird.

«Schwarze Schafe gibt es immer und überall»,

weiss Elze und kann entwarnen. «Die Gemeinden sind hier in direktem Austausch und verwenden die Globalpauschale mit der nötigen Umsicht.» (bote.ch)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen