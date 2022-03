Schwyz «Der Olympiasieg hat mich alles andere vergessen lassen»: Corinne Suter feiert ihr Olympiagold Am Samstagabend feierte Corinne Suter mit ihren Fans und der ganzen Gemeinde Schwyz ihren Olympia-Erfolg. Im Video-Interview blickt die Skirennfahrerin auf die Hochs und Tiefs ihrer Saison zurück. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 26.03.2022, 21.12 Uhr

Schon wieder Gold! Am Freitag hat Corinne Suter bei den Schweizermeisterschaften in St. Moritz den Super G gewonnen. Am Samstagabend stieg im Mythenforum in Schwyz die grosse Feier:

Empfangen wurden die drei Olympioniken des Skiclubs Schwyz, nämlich Corinne Suter, Jonas Boesiger und Thomas Pfyl. Zur Erinnerung: Corinne Suter holte in Peking Olympiagold in der Abfahrt und klassierte sich auf dem 13. Platz im Super-G. Jonas Boesiger erkämpfte sich den 25. Platz im Slopestyle und den 27. Platz im Big Air. Thomas Pfyl holte sich ein olympisches Diplom mit seinem vierten Rang im Slalom an den Paralympics. Im Super-G klassierte er sich im siebten Rang. Video: Bote der Urschweiz

Egal, ob es nun um die Schweizermeisterschaften oder um Olympia geht, für die 27-jährige Schwyzerin ist klar:

«Man muss sich immer zu 100 Prozent konzentrieren.»

Corinne Suter beim Interviewtermin im Waldstätterhof in Brunnen. Bild: Flurina Valsecchi

Nun ist die Saison zu Ende und auch Corinne Suter macht Pause. «Jetzt bin ich schon froh, wenn ich die Skis in die Ecke stellen kann und einmal etwas ganz anderes machen kann.» Im Interview mit dem «Boten» blickt die Skirennfahrerin noch einmal zurück auf ihre Saison mit den vielen Hochs und Tiefs. Und sie verrät, warum sie so gerne in den eiskalten Vierwaldstättersee springt:

