Interview mit dem Geschäftsführer des Mythen Center Schwyz

Schwyz Geschäftsführer des Mythen Centers: «Der Online-Handel ist kein Feind» 700 Arbeitsplätze, drei Millionen Kundinnen und Kunden pro Jahr. Das Mythen Center Schwyz ist auch 50 Jahre nach der Gründung vom 16. März 1972 in der Bevölkerung beliebt. Was es dafür braucht und wieso alles immer im Wandel ist, weiss Geschäftsführer Mario Camenzind. Christoph Clavadetscher / Bote der Urschweiz Jetzt kommentieren 14.03.2022, 17.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Mario Camenzind vor dem Mythen Center Schwyz. Bild: Christoph Clavadetscher

Gratulation, das Mythen Center Schwyz gibt es nun seit 50 Jahren. Was freut Sie an diesem Jubiläum besonders?

Ein Unternehmen seit 50 Jahren und in dritter Generation in der Familie führen zu dürfen, ist nicht selbstverständlich. Das Mythen Center ist ein Teil der Region Schwyz geworden, das macht unsere Familie stolz.

Das Mythen Center war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Doch es war auch ein Risiko.

Ja, ganz klar. Mein Grossvater hat damals grossen Mut bewiesen. Als er die Idee hatte, gab es in der Schweiz erst zwei Einkaufszentren – eines in Genf und eines in Spreitenbach. Mieter und eine Bank zu finden, die das finanziert, war schwierig, insbesondere für ein Einkaufszentrum auf dem Land. Meine Grosseltern wussten schlicht und einfach nicht, ob überhaupt Kundinnen und Kunden kommen werden. Es war etwas ganz Neues. Doch vom ersten Tag an bis heute wird im Mythen Center eingekauft.

Seither hat sich viel getan. Das Center wurde 1980 und 2000 erweitert, mehrmals saniert, viele Mieter kamen und gingen. Der Wandel ist enorm, zuletzt sind auch Charles Vögele und Kofler verschwunden. Ist das nicht anstrengend?

Nein. Handel ist immer Wandel. Produkte verschwinden, neue kommen hinzu. Das ist der Lauf der Dinge. Dass es keine CD-Läden und Fotoentwickler mehr braucht, ist dem Fortschritt geschuldet. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass jeder ein Gerät in der Tasche hat, das Kamera, Lexikon, Weltkarte und vieles mehr ist? Aber es gibt auch Konstanten: Milch, Brot oder Unterwäsche wurden vor 50 Jahren und werden auch in 50 Jahren noch gekauft.

Wandel bedeutet auch, Trends nicht zu verschlafen. Wie gelingt das?

Da haben wir sehr gute Partner. Unsere Mieter passen sich am Markt an, setzen oder übernehmen Trends. Und wir als Betreiber des Mythen Centers versuchen stets, ein möglichst aktuelles Angebot zu bieten. Aber klar, wir sind nicht Zürich, sondern immer noch Schwyz. Wir sind bei Trends vielleicht nicht immer die Ersten, doch wenn wir etwas übernehmen, funktioniert es dann in der Regel.

Wie muss sich das der Laie vorstellen, wie gehen Sie bei einem Mieterwechsel vor?

Das kommt ganz darauf an, was für ein Angebot verschwindet. Die Hauptfrage ist dann: Braucht es wieder etwas Ähnliches? Falls ja, welches Segment müssen und wollen wir abdecken? Was für Bedürfnisse sind aktuell? Und dann werden Kontakte zu Anbietern geknüpft. Klar, wenn der CD-Anbieter verschwindet, ist der Entscheid einfacher, als wenn beispielsweise ein Modeanbieter wechselt. Zudem braucht jeder Mieter andere Flächengrössen, spezielle Formate benötigen meist eine langfristige Planung.

Entscheiden Sie da alleine? Nach Bauchgefühl?

(lacht) Nein, das wäre keine gute Idee. Wenn ich nach meinen Einkaufsgewohnheiten gehen würde, käme es nicht gut. Ich bin oft ein Spontaneinkäufer, ein Genussmensch, überlege manchmal nicht viel. Bei einem Mieterwechsel machen wir das professionell im Team, analysieren unser Angebot, den Markt und die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden.

Was sind denn die heutigen Bedürfnisse der Kundschaft?

Einkaufen muss ein Erlebnis sein. Das ist keine Floskel. Alle sollten das Center mit einem guten Gefühl verlassen. Dabei ist der Mensch das Wichtigste. Die Bedienung muss gut und freundlich sein. Aber die Infrastruktur und die Sauberkeit sind auch wichtig.

Und die Migros.

Sicher. Seit 50 Jahren ist die Migros unsere Partnerin, die mit uns gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat. Der Lebensmittler ist in Einkaufszentren immer das Zugpferd. Das ist überall so. Doch das grosse Ganze ist eben auch wichtig: gute Anfahrt, Parkplätze, Entsorgungsmöglichkeiten, Essen einkaufen und vielleicht noch ein Kleidungsstück, Schuhe, etwas zum Heimwerken oder Dekorieren. Alles unter einem Dach, das ist Komfort.

Der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 1972 betrug im Mythen Center bereits 36,5 Millionen Franken. 2004 waren es sogar 211 Millionen Franken. Danach ging es etwas zurück. Wie sieht es heute aus?

Umsatz ist eine schwierige Zahl. Sie sagt nicht alles aus. Denn je nach Mieterzusammensetzung gibt es grosse Unterschiede. Als wir diese hohen Zahlen schrieben, gabs neben Migros und Denner mit Pick Pay noch einen dritten Food-Anbieter im Center. Zudem wurden viele Güter wie beispielsweise Fernseher günstiger, was sich auf den Umsatz auswirkt. Nicht jedes Geschäft braucht gleich viel Umsatz, damit es funktioniert. Aber um die Frage zu beantworten: 2019 waren es rund 175 Millionen Franken. Die beiden Corona-­Jahre waren natürlich schlechter.

Gutes Stichwort. Wie hat das Mythen Center die Corona-Krise überstanden?

Schwierig, wir waren brutal gefordert. Abgesehen davon, dass bis auf die Grundversorger alle Läden vorübergehend dichtmachen mussten und gewisse Waren nicht oder nur verzögert geliefert werden konnten, hat sich auch das Einkaufsverhalten verändert. Früher gab es klar stark frequentierte Zeiten: Freitag, Samstag. Dann, wohl auch wegen des Homeoffice, kamen plötzlich auch an Randzeiten viele Menschen. Das machte die Personalplanung für die Geschäfte schwierig. Seit die Maskenpflicht gefallen ist, würde es eigentlich wieder anziehen und sich die Situation normalisieren. Doch jetzt haben wir einen Krieg in Europa. Was das für Auswirkungen haben wird, ist noch völlig unklar.

Haben Sie Mieten erlassen?

Ja, wir haben in der Pandemie mit allen Betroffenen schnell individuelle Lösungen gefunden.

Hat das Onlines-Sopping auch Auswirkungen auf das Center?

Wir sehen den Online-Handel nicht als Feind. Man muss aber innovativ sein und Synergien nutzen können. In den letzten Jahren wurde viel in diesen Bereich investiert. Ein Beispiel: Ich möchte Schuhe kaufen. Zu Hause kann ich bei Tschümperlin fünf Modelle aussuchen, die mir gefallen, durch Click and Collect kann ich am nächsten Tag vorbeigehen, meine Auswahl probieren und das passende Paar kaufen. Oder ich lasse mich im Fust über ein Gerät professionell beraten, es wird im Laden bestellt und mir nach Hause geliefert. Online-Handel ist nur ein Problem, wenn das Geld abwandert. Wenn zum Beispiel in China bestellt wird, die Ware um die halbe Erde muss, nur damit man Fr. 3.50 sparen kann.

Kaufen Sie auch in anderen Einkaufszentren ein?

(lacht) Ja, aber nicht viel. Aber selbstverständlich schaue ich mir Mitbewerber an. Dann achte ich mich auf ganz viele Details, die anderen Besuchern nicht auffallen: Lampen, Parkplatzanordnung, Rolltreppen, Sauberkeit und so weiter.

Wer ist überhaupt die Konkurrenz des Mythen Centers?

Für uns sind intakte, attraktive Dörfer mit guten Angeboten wichtig, da sitzen wir mit dem lokalen Gewerbe im selben Boot. Damals wie heute ist das Ziel, dass nicht zu viele in die Städte und die Einkaufszentren dort abwandern. Es ist wichtig, den grossen Zusammenhang zu sehen: Kommt jemand nach Schwyz, um sich etwas anzuschauen, isst er vielleicht auch noch etwas und kauft dann bei uns ein. Oder umgekehrt: Das Mythen Center wird besucht, danach gehts für einen Kaffee nach Brunnen oder in den Tierpark. So profitieren alle. Das ist auch der Grund, weshalb wir mit Sponsoring lokale Vereine und Anlässe unterstützen und bei Bauarbeiten lokale Firmen berücksichtigen.

Ende November stürzte die Weihnachtsdekoration über dem Koffermarkt ab. Es gab sechs Verletzte. Wie geht es den Betroffenen heute?

Eine Person hat sich leider noch nicht ganz erholt. Da hoffen und wünschen wir ihr sehr, dass es ihr möglichst bald besser geht. Die anderen haben sich glücklicherweise ziemlich gut erholt. Uns tut dieser Unfall unendlich leid und im Herzen immer noch weh.

Konnte die Ursache für den Unfall gefunden werden?

Wir haben den Bericht noch nicht erhalten. Nach dem Unfall haben immerhin die oft geübten Abläufe gut funktioniert.

Das Mythen Center ist immer noch in Familienbesitz. Gab es nie Übernahmeangebote?

Doch, die gab es. Bis heute war ein Verkauf aber nie eine Option. Unsere Familie ist der Meinung, dass das Mythen Center der Region Schwyz mehr bringt, wenn es von einer einheimischen Familie geführt wird anstatt von einem internationalen Fonds oder Ähnlichem. Letztendlich entscheidet das aber die Bevölkerung, unsere Kundinnen und Kunden, mit ihrem Einkaufsverhalten.

Was für Geschäfte hätten Sie noch gerne im Mythen Center?

Was ich gerne hätte, ist eben nicht unbedingt das, was es braucht. An einem Delikatessengeschäft habe ich aber schon ein paar Mal rumstudiert (lacht).

Was bringt die Zukunft? Was für Projekte stehen an?

Nach Corona und Mieterwechsel darf es etwas ruhiger werden. Denn neben dem Mythen Center realisieren wir derzeit ja auch noch das Bauprojekt «Visz A Visz» mit über 65 Wohnungen und 2000 Quadratmetern neuer Gewerbefläche.

Ihr Schlusswort?

Danke! Allen Kundinnen und Kunden, die seit Jahren bei uns einkaufen, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die direkt oder indirekt fürs Mythen Center Schwyz tätig sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen