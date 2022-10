Schwyz Die Raupen ragen hilflos in die Luft: In Schwyz landete ein Bagger im Graben Bei Bauarbeiten auf der Bahnhofstrasse in Schwyz ist es am Montagnachmittag zu einem Missgeschick gekommen. Geri Holdener Jetzt kommentieren 04.10.2022, 07.06 Uhr

Am Montagnachmittag geriet auf der Bahnhofstrasse in Schwyz vor 16 Uhr ein Bagger von der Fahrbahn und landete im Graben. Der Bagger war vor dem Polizeigebäude mit Arbeiten beschäftigt, als er in das aufgerissene Loch auf der Fahrspur Richtung Seewen kippte. Die Raupen ragten hilflos in die Luft, der Bagger steckte fest.