Schwyz «Die Rotenfluebahn darf gestärkt in die Zukunft blicken»: Neuer Verwaltungsratspräsident im Interview Noch diesen Monat wird der Schwyzer Mike Bürgler an der Generalversammlung der Rotenfluebahn Mythenregion AG das Verwaltungsratspräsidium übernehmen. Jürg auf der Maur

Mit Mike Bürgler übernimmt ein ausgewiesener Finanzunternehmer das Ruder der Bahn. Bild: Jürg auf der Maur

Sie werden noch in diesem Monat neuer Verwaltungsratspräsident der Rotenfluebahn Mythenregion AG. Was motiviert Sie?

Ich konnte nun während zwei Jahren in diesem Gremium mitarbeiten. Ich sah, mit wie viel Leidenschaft am ganzen Projekt gearbeitet wird. Wer mich kennt, weiss, dass ich solche Projekte sehr genau anschaue und lösungsorientiert anpacke.

Das heisst?

Ich mag Menschen nicht, die immer von «früher» sprechen. Für mich ist dieses Wort in den meisten Fällen nicht zielführend. Das heisst, wir arbeiten im «Jetzt» und schauen nach vorne. Es gibt keine Altlasten, nur gemeinsame Lösungen, die für alle zukunftsgerichtet sein können. Wir müssen mit den Augen des Gastes sehen und versuchen, ihn zu verstehen und auf seine Bedürfnisse einzugehen. Für mich ist auch die Arbeit mit den anderen Bahnen in der Mythenregion wichtig. Unser Gast darf sich nicht mit dem Wirrwarr um verschiedene Tickets aufhalten.

Die Bahn hatte immer wieder mit Rückschlägen, Kritikern und Enttäuschungen zu kämpfen. Wie gehen Sie damit um?

Ich möchte alle Personen, welche an uns gezweifelt haben, dazu ermutigen, sich persönlich von der Schönheit der Rotenflue zu überzeugen. Die bisher gemachten Erfahrungen geben mir recht. Auf der Suche nach zusätzlichen Mitteln konnte ich viele Leute aus meinem Umfeld engagieren. Das waren beispielsweise auch Personen aus Zürich, die ich auf den Berg führen durfte. Sie waren zum ersten Mal dort, völlig begeistert und waren sofort bereit, Darlehen zu geben und unsere Absichten damit zu unterstützen.

Sie konnten also auch neue Geldgeber von ausserhalb des Talkessels gewinnen?

Sie können davon ausgehen, dass ein grosser Teil der Gelder, die für die Ablösung des Leasingvertrags notwendig waren, von Privatpersonen ausserhalb des Kantons Schwyz kam.

Von welchem Betrag reden wir? Zwei bis drei Millionen?

Ja, in diesem Bereich dürfte sich das bewegen.

Sind die Finanzen nun also in Ordnung?

Die letzten acht Jahre waren für die Bahnverantwortlichen sehr schwierig. Zu hohe Schulden und permanente juristische Kämpfe machten das Leben allen sehr schwer. Nach enormen Anstrengungen des ganzen Verwaltungsrats ist die Bilanz nun bereinigt, und die Verlustvorlage von 1,2 Millionen Franken auf null geregelt. Wir schreiben einen Gewinn von 28 800 Franken. Ein Kapitalschnitt wurde nicht nötig, und Aktionäre und Lebensabos konnten geschützt werden.

Alles paletti also?

Die Bahn ist nun betrieblich und finanziell gesund aufgestellt und darf gestärkt in die Zukunft blicken. Die Bahn war nach dem Bau 2014 in finanzielle Schräglage geraten. Zum einen, weil die Anlage rund vier Millionen Franken teurer war als geplant. Zum anderen aber auch, weil die Corona-Pandemie die Finanzlage zusätzlich belastete. Zudem litt der Betrieb darunter, dass das Parkhaus bis heute nicht realisiert werden konnte. Es ist noch nicht alles perfekt, wir müssen auch weiterhin Kosten einsparen und schauen, dass wir mit unserem kleinen Personalbestand so effizient wie möglich arbeiten können.

Trotzdem soll das Aktienkapital erhöht werden. Ist das nicht ein Widerspruch?

Wir wollen zum Neustart eine Aktienkapitalerhöhung von 500 000 Franken, damit wir ins Gästeerlebnis investieren können. Es gibt eine grosse Nachfrage nach Aktien, doch wir haben keine mehr im Eigenbestand. Mit der AK-Erhöhung können wir darauf reagieren und haben Mittel für die ständige Pflege der Grundinfrastruktur. Mit Projekten wie dem Kinderland mit Zauberteppich, dem Ausbau des Wanderwegnetzes, neuen Feuerstellen und Sitzgelegenheiten oder vielleicht auch mit einem neuen Biketrail soll den Gästen noch mehr geboten werden.

Finanzfachmann und Vater Mike Bürgler wohnt zusammen mit seiner Frau Daniela Bürgler-Betschart seit 13 Jahren in Schwyz. Der 53-jährige Finanzfachmann mit eigenem Unternehmen ist Vater von drei Kindern. Er ist seit zwei Jahren Verwaltungsrat der Rotenfluebahn Mythenregion AG und ist dort für das Ressort Finanzen zuständig.

Geht das alles ohne den Bau des Parkhauses?

Es sind wie zwei Projekte. Bis jetzt ging es um die Bereinigung der Finanzen. Das Parkhaus musste warten. Doch das Parkhausprojekt wird jetzt wieder aufgenommen. Es liegen gute Projekte mit jeweils über 270 Parkplätzen vor. Das brauchen wir. Das Parkhaus muss aber selbsttragend sein. Und es darf nicht zu gross werden, damit wir nicht wieder in einen finanziellen Schlamassel geraten.

Gibt es einen Planungshorizont. Bis wann steht das Parkhaus?

Das Parkhaus soll in drei bis vier Jahren zur Verfügung stehen, denn dieses ist für die Zukunft der Bahn wichtig. Mit dem Parkhaus möchten wir auch gleichzeitig die Kapazität der Bahn von jetzt 24 auf neu 36 Gondeln erweitern. Damit möchten wir den Ansprüchen unserer Gäste, deren Einzugsgebiet zwischenzeitlich bis weit ins Mittelland reicht, gerecht werden.

Mit welchen Kosten rechnen Sie?

Je nachdem, welches Projekt wir realisieren, ist mit Kosten zwischen drei und fünf Millionen Franken zu rechnen. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel, dass das Parkhaus selbsttragend ist. Der Grundgedanke, die zusätzlichen Gondeln zu erwerben und dies zusammen mit dem Parkhausbau umzusetzen, zielt genau daraufhin ab. Gleichzeitig verhindern wir so ebenfalls, dass, wenn das Parkhaus voll ist, nicht zu wenig Gondeln zur Verfügung stehen werden.

