Schwyz Schwyzer wehrt sich gegen den Energiepreis-Anstieg – und bezahlt weiter den alten Tarif Protest gegen die Preiserhöhung bei der Agro Energie Schwyz: Ein Kunde zahlt trotz neuen Tarifen nur den alten Preis – ein Rechtsverfahren droht.

Die Energiezentrale der Agro Energie Schwyz AG im Wintersried. Symbolbild: Andreas Seeholzer

Die Preisaufschläge der Agro Energie Schwyz AG (AES) vom vergangenen Jahr sind per Ende Jahr den Haushalten der Bezüger von Fernwärme per Rechnung zugestellt worden. Darin ist der vielseitig bestrittene Preisanstieg erstmals vollzogen worden. Wie von der Agro noch Ende Jahr ausgerichtet wurde, habe der Kunde den verrechneten neuen Preis zu bezahlen.

Anders sieht dies ein Kunde (Name der Redaktion bekannt), der den Preisanstieg nicht akzeptieren will. Wie er gegenüber dem «Boten der Urschweiz» auf Anfrage ausführt, wird er den alten Preis bezahlen, also berechnet nach der alten Preisformel. Konkret bezahlt der Kunde 9,6 Rappen und nicht die 13 Rappen pro Kilowattstunde, die von der Agro neu beim Arbeitspreis verlangt werden.

Mahnung und Betreibung dürften folgen

Bereits eingeschaltet wurde der Preisüberwacher, und auch eine Schiedskommission ist von Kunden gefordert worden. Noch ist die Schiedskommission nicht einberufen, und die Antworten des Preisüberwachers stehen aus. Von der Agro hiess es Ende letzten Jahres, dass erst die Stellungnahme des Preisüberwachers abgewartet werde.

Dies will der Kunde aber nicht abwarten und riskiert mit dem Bezahlen des früher geltenden Tarifs eine Mahnung und schliesslich die Betreibung. Kommt es so weit, kann der Kunde Rechtsvorschlag erheben. Dies kann mündlich oder schriftlich bei der Zustellung des Zahlungsbefehls oder innerhalb von zehn Tagen beim Betreibungsamt geschehen. Mit einem Rechtsvorschlag schlägt die betriebene Person den Rechtsweg vor. Sie teilt dem Gläubiger mit, dass sie die Schuld nicht anerkennt und dass dieser sich an ein Gericht wenden muss, falls er die Betreibung weiterverfolgen will.

Nach dem Rechtsvorschlag entscheidet also ein Gericht auf Antrag der Gläubigerin oder des Gläubigers, ob das Betreibungsverfahren weitergehen kann. Der Gläubiger muss darlegen, dass seine Forderung berechtigt ist. Gelingt ihm dies, beseitigt das Gericht den Rechtsvorschlag und die Betreibung kann vom Gläubiger fortgesetzt werden.

Rhyner beschwichtigt – Kanton verhandelt

Zur Preiserhöhung der Agro will sich der frühere Finanzchef der Agro und heutige Präsident der FDP Kanton Schwyz, Urs Rhyner, nicht äussern. Nur so viel: «Der neue Tarif der Agro ist immer noch attraktiv.» Rhyner ist seit 2020 Geschäftsleiter der Energie Ausserschwyz AG und damit für den Aufbau eines Holzkraftwerks in Galgenen mit einem Fernwärmenetz in der Region Ausserschwyz verantwortlich.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie sich der Kanton Schwyz verhält, der mehrere Liegenschaften durch die Agro mit Fernwärme beliefern lässt. Auf Anfrage wird schriftlich mitgeteilt, dass der Kanton «wegen der Preiserhöhungen noch immer in einem Austausch mit der Agro ist, weshalb derzeit noch keine abschliessenden Erkenntnisse vorliegen. Unter dem entsprechenden Vorbehalt steht einstweilen auch noch die Zahlung künftiger Rechnungen.»

