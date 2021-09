Schwyz - Ein «bestechendes Projekt» in der Kritik

Der optimistische Terminplan sieht vor, dass der Kantonsrat noch vor Ende Jahr über einen (Millionen-)Planungskredit abstimmen wird. Ende 2023 würde dann über den eigentlichen Baukredit entschieden, voraussichtlich auch an der Volksabstimmung. In der zweiten Hälfte 2025 begänne die Realisierungsphase, die mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen würde.

Parallel dazu beginnt die Planung für die Nachfolgenutzung an der Bahnhofstrasse 15 («AHV-Gebäude»), die Umnutzung des Polizeigebäudes in ein Gerichtsgebäude sowie die Weiterentwicklung des Sicherheitsstützpunkts Biberbrugg.

Die Stimmbürger der Gemeinde Schwyz müssten über eine Umzonung der Verwaltungsgebäude im Zentrum an der Urne befinden, damit diese einer privatwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden könnten. (ste)