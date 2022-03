Spital Schwyz: Personalhaus wird bald abgebrochen

Schwyz Ein Stück Spitalgeschichte wird bald abgebrochen Das Personalhaus des Spitals Schwyz aus dem Jahr 1970 genügt feuerpolizeilichen Bestimmungen nicht mehr. Es kann auch nicht saniert werden. Abklärungen haben aber gezeigt, dass das Spital Schwyz auch in Zukunft auf ein Personalhaus angewiesen ist. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 15.03.2022, 09.50 Uhr

Das Multifunktionshaus (links) ist bereits erstellt, das alte Personalhaus noch nicht abgerissen. Bild: Andreas Seeholzer

Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Schwyz (KHGS) hat deshalb entschieden, das Personalhaus abzureissen und dafür ein Multifunktionshaus zu bauen, wie der Bote der Urschweiz schreibt. Nun ist im neuesten Amtsblatt der Abbruch des Personalhauses ausgeschrieben. Gemäss Ausschreibung soll der Abbruch im September beginnen. Beschaffungsstelle für den Abbruch des Personalhauses und Nebengebäudes ist die Krankenhausgesellschaft Schwyz. Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schriftlich Beschwerde erhoben werden.

Das Personalhaus, ein Bau mit Geschichte

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. Februar 1969 wurde der Bau des Personalhauses als erste Etappe der Gesamterneuerung der Spitalanlage beschlossen. Der Spatenstich erfolgte am 10. Juni. Die Bezirkslandsgemeinde Schwyz beschloss auf Antrag der KHGS die Übernahme und den Ausbau der Waldeggstrasse. Dies heisst es in der Jubiläumsschrift «150 Jahre Spital Schwyz» von 2004.

1970 waren annähernd 100 Angestellte im Spitalbetrieb beschäftigt. Die Generalversammlung vom 22. Mai gab den Startschuss für die Vorbereitungen zur Planung und Finanzierung des Um- und Neubaus des Krankenhauses. Das Jahr stand aber ganz im Zeichen der Inbetriebnahme des Personalhauses, das am 21. Mai seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Es verfügte über 85 Zimmer (wovon 50 Zweibettzimmer), zahlreiche Nebenräume wie Aufenthalts- und Besucherräume, Spiel-, Musik- und Fernsehraum sowie ein Hallenschwimmbad. Der Bau kostete 2,5 Mio. Franken, 14 Prozent über dem Voranschlag. Mit dem Bau wurde die stete Sorge um die Unterbringung der Angestellten obsolet. Allerdings drückte damals die Sorge, genügend qualifiziertes Pflegepersonal zu finden.

Zum Spitaljahr 1970 heisst es in der Jubiläumsschrift von 2004 weiter: 1970 wurde der neue Ambulanz- und Gipsraum fertiggestellt, womit der Operationstrakt vom Ambulatorium entlastet werden konnte. Damit konnten die aus dem regen Wintersportbetrieb des Raumes Schwyz in sehr grosser Zahl anfallenden Frakturen in separaten Räumen versorgt werden. Die ausgezeichneten Schneeverhältnisse des Winters 1969/70 haben zu einer hohen Zahl von Sportunfällen geführt. Diese Tatsache hatte zur Folge, dass in den ersten vier Monaten 1970 die Aufnahmekapazität vollständig erschöpft und die notfallmässige Aufnahme hospitalisierungsbedürftiger Patienten nur noch durch sofortige und vorzeitige Entlassung rekonvaleszenter Patienten möglich war. Vom 5. bis 17. Januar kam es zudem zu einer totalen Besuchersperre wegen einer Grippeepidemie.

