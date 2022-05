Regierungsrat Schwyz: Eine SP-Frau greift den FDP-Sitz an

Schwyz Eine SP-Frau greift den FDP-Sitz an: Für sie ist der Regierungsrat zurzeit zu wenig divers Die 51-jährige Diana de Feminis steigt als Kandidatin für die Schwyzer SP zur Regierungsratswahl ins Rennen. Sicher ist, dass neben de Feminis noch weitere SP-Kandidaten zur innerparteilichen Ausmarchung antreten werden. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 17.05.2022, 16.45 Uhr

Die Morschacherin Diana de Feminis will es wissen. Sie bricht das Eis und macht, was vonseiten der SP bei den kommenden Regierungsratsersatzwahlen eigentlich zu erwarten war. Sie will ihre Chancen packen und hat ihre Kandidatur um den frei gewordenen Sitz von FDP-Regierungsrat Kaspar Michel bekannt gemacht.