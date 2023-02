Schwyz Elite-Polizist verfolgt auf der Fahrt in die Ferien einen Raser Auf der A 3 bei Lachen verfolgte ein Zürcher Polizist einen Strassenrowdy. Darum stand er jetzt vor Gericht. Jetzt kommentieren 28.02.2023, 19.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die filmreife Verfolgungsjagd hatte im April 2020 stattgefunden. Ein junger Mann war damals, von Zürich herkommend, auf der A 3 Richtung Chur anderen Fahrzeugen mehrfach extrem nahe aufgefahren. Zudem war er mit sehr überhöhter Geschwindigkeit unterwegs (mindestens 80 km/h über dem Limit). Diese Tat war denn auch vor Gericht unbestritten und wurde im abgekürzten Verfahren abgewickelt.

Das Bezirksgericht March verurteilte den Raser kürzlich, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 50 Franken, wobei der Vollzug auf drei Jahre zur Probe aufgeschoben wird. Bezahlen muss der Verurteilte die Busse von 2720 Franken und die Verfahrenskosten von rund 6600 Franken.

Die Tat war unbestritten, weil sie von einem Polizisten beobachtet und teils von seiner Tochter gefilmt worden war. Der Zürcher Polizist hatte den Raser am besagten Tag mehrfach gesichtet, zuletzt auf der Höhe Autobahnausfahrt Lachen bei einem gefährlichen Manöver, und hatte «Gefahr in Verzug» gesehen. Neben sich die Tochter im Auto, nahm er die Verfolgung des Rasers auf und überschritt dabei selbst die erlaubte Höchstgeschwindigkeit massiv. In der Folge gelang es ihm, einem langjährigen Mitglied einer Sondereinheit, den Raser kurz vor dem Autobahnkreuz Reichenburg zu stoppen und den zuständigen Kollegen zu übergeben.

Der Polizist hatte vor Gericht erklärt, er habe keine Zeit mehr gehabt, um die Blaulichtwarnanlage auf dem Zivilauto zu platzieren. Um den Vorfall aber beweissicher zu verfolgen, hatte er seine Tochter angewiesen, die Szenerie mit dem Smartphone zu filmen.

Verhalten des Polizisten sei «völlig unverhältnismässig»

Für die Staatsanwaltschaft war das Verhalten des Polizisten, der auf dem Weg in die Skiferien war, «völlig unverhältnismässig». Sie forderte eine Verurteilung «wegen vorsätzlichen, qualifizierten groben Verletzungen der Verkehrsregeln» zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten (zwei Jahre Probezeit) und einer Busse von 6300 Franken sowie der Übernahme der Verfahrenskosten von 3800 Franken.

Der Verteidiger zeigte sich während der Verhandlung sehr erstaunt ob der Anklage und plädierte auf Freispruch oder eventualiter auf ein viel milderes Urteil. Sein Argument zur Verfolgungsjagd: «Es war die beste Lösung – angesichts der drohenden Gefahr.» Zudem habe der erfahrene Polizist mit seiner Aktion in keiner Weise andere gefährdet, weil er auf genau solche Momente ausgebildet sei und ein Fahrzeug auch in extremis zu lenken verstehe.

Die Richter am Bezirksgericht March sahen es offenbar gleich und haben den Polizisten freigesprochen, wie es auf Anfrage hiess. Die Staatsanwaltschaft zieht eine Berufung in Betracht. (mr/red)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen