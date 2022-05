Kanton Schwyz hilft beim Massnahmenplan der Rotenfluebahn

Schwyz «Es gab keine andere Lösung als eine Sanierung»: Kanton hilft beim Massnahmenplan der Rotenfluebahn mit Der Schwyzer Volkswirtschaftsdirektor Andreas Barraud erklärt, warum der Kanton beim Massnahmenplan der Rotenfluebahn mithilft. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Die Rotenfluebahn soll auch in Zukunft fahren, ein Rettungsplan liegt vor. Bild: Erhard Gick

Was halten Sie vom Rettungsplan für die Rotenfluebahn?

Der von den Verantwortlichen der Rotenfluebahn skizzierte Rettungsplan zeigt auf, wie die Bahn in die Zukunft geführt werden – und damit für ein breites, touristisches Angebot im Talkessel wichtig ist und es auch bleiben kann.

Der Kanton verzichtet nun auf die Rückzahlung der Hälfte seines Darlehens und somit auf 625000 Franken. Warum?

Die Analyse hat gezeigt, dass die Bahn ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte. Die Ursache liegt einerseits in den zusätzlichen Baukosten und andererseits in den hohen Zinszahlungen. Es gab keine andere Lösung als eine grundlegende Sanierung. Dabei war uns wichtig, dass die diversen Schuldner bereit waren, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten und die Bahn gleichzeitig im umfassenden Rahmen neues Eigenkapital von privater Seite einbringen konnte.

Was wäre passiert, wenn der Kanton beim Massnahmenplan nicht mitgemacht hätte?

Wenn der Kanton keine Verhandlungsbereitschaft signalisiert hätte, hätten auch andere Schuldner nicht auf einen Teil ihrer Forderungen verzichtet und Private wären nicht bereit gewesen, neues Eigenkapital einzubringen. Es war für uns in dieser Phase wichtig, dass alle Beteiligten am «gleichen Strick, am gleichen Ende und in die gleiche Richtung» zogen. Sonst wäre die Rotenfluebahn eher früher als später zahlungsunfähig geworden.

Der Kanton unterstützt via Neue Regionalpolitik auch andere Bahnprojekte. Erinnern Sie sich an vergleichbare Fälle, wo der Kanton schliesslich auf die Rückzahlung des Darlehens verzichtet hat?

Eine ähnliche Situation gab es vor etlichen Jahren bei den Schanzen Einsiedeln, wobei dannzumal eine Sanierung nicht zustande kam. Die Folge war der Konkurs.

Wie war es bei den Stoosbahnen?

Bei den Stoosbahnen hat der Kanton damals ein NRP-Darlehen in der Höhe von 6,1 Millionen Franken gewährt. Die Rückzahlungen erfolgen termingerecht. Weil die Stoosbahnen neben dem touristischen Verkehr auch eine öffentliche Erschliessungsfunktion wahrnimmt, erfolgte ein Teil der Finanzierung über den öffentlichen Verkehr.

Und wie hat sich der Kanton damals an der Hoch-Ybrig AG engagiert?

Die Hoch-Ybrig AG verfügt über kein NRP-Darlehen. Sie könnte aber bei Bedarf beim Kanton ein Gesuch für ein NRP-Darlehen stellen. Das Amt für Wirtschaft prüft eingehende Gesuche, stellt fest, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind und stellt, wenn dies mit Ja beantwortet werden kann, einen entsprechenden Antrag zuhanden des Regierungsrates.

Vor einem Jahr hat das Stimmvolk der Gemeinde Schwyz einer Kreditsicherungsgarantie für die Rotenfluebahn zugestimmt, jenes des Bezirks Schwyz lehnte dies jedoch ab. So wurde das Vorhaben über insgesamt zwei Millionen Franken hinfällig. Im besten Fall wäre mit dieser Garantie gar kein Steuergeld geflossen. Jetzt hilft der Kanton mit einem konkreten Darlehensverzicht. Wäre die erstere Lösung nicht besser gewesen?

In der Regel profitieren Standortgemeinde( n) oder -Bezirk(e) am meisten von einer Bahn. Insofern wäre es wünschenswert, wenn sich Gemeinde(n) oder Bezirk(e) ebenfalls an den Bergbahnen und einer nötigen Sanierung beteiligen würden. Das Stimmvolk des Bezirks Schwyz hat sich in diesem Fall dagegen entschieden. Diesen Volksentscheid gilt es zu respektieren, auch wenn der Kanton die Variante «Kreditsicherungsgarantie » begrüsst hätte.

Sind Sie selber auch ein Bahnfan?

Ja, ich benutze unsere verschiedenen Bergbahnen oft und gerne. Das breit gefächerte Tourismusangebot des Kantons wäre ohne unsere Bahnen deutlich weniger attraktiv.

