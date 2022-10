Schwyz Es gibt einen «Propeller»: So soll das neue Verwaltungszentrum aussehen Die kantonale Verwaltung und die Blaulicht-Organisationen sollen in ein neues Zentrum im Kaltbach ziehen. Die Jury hat das Siegerprojekt erkoren. Geri Holdener Jetzt kommentieren 05.10.2022, 13.37 Uhr

Das Propeller-Gebäude von aussen. Bild: PD

Das Rennen machte das Projekt «Propeller» des Planerteams Sollberger Bögli Architekten AG, Biel, und Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern. Die Regierung folgte dem Vorschlag einer Jury.

Das Schwyzer Baudepartement teilte am Mittwoch mit: «Das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach mit rund 400 Arbeitsplätzen dient in erster Linie als Ersatz für das ehemalige AHV-Gebäude an der Bahnhofstrasse 15 in Schwyz, das am Ende der Lebensdauer angekommen ist.»

Die Innenansicht. Bild: PD

Gleichzeitig soll im Kaltbach eine gemeinsame Einsatzleitzentrale der Kantonspolizeien von Schwyz und Zug realisiert werden, und im Weiteren steht auch die Verlegung der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz und des Rettungsdiensts Schwyz an diesen neuen Standort zur Diskussion.

Das Baudepartement weiter: «Das zur Weiterbearbeitung ausgewählte Projekt besticht durch seine funktionale und flexible Gestaltung, die Aufteilung, Volumetrie und äussere Erscheinung mit der Eingliederung zum Bestand und ins Landschaftsbild sowie die im Vergleich gute Wirtschaftlichkeit.» Zu den Baukosten macht der Kanton vorerst keine Angaben. Wie es heisst, seien noch weiterer Abklärungen notwendig.

