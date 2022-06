Victorinox-CEO Carl Elsener über den Ukraine-Krieg

Schwyz «Es hat uns immer enorm geholfen, Reserven für Krisen zu halten»: Victorinox-Patron Carl Elsener über Waffenrecht und Ukraine-Krieg Victorinox feiert das 125-Jahr-Jubiläum des roten Taschenmessers. Firmenchef Carl Elsener spricht über Fälschungen und die Zukunft seines Unternehmens. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Carl Elsener, CEO von Victorinox, neben Tausenden von Sackmessern. Bild: Flurina Valsecchi

Vor 125 Jahren liess Ihr Urgross­vater Karl Elsener das Offiziers- und Sportmesser patentieren …

Ganz genau genommen, war es kein Patent, sondern ein Musterschutz. Wir wissen das, weil unser Firmengründer all seine Briefe noch einmal von Hand in ein Buch abgeschrieben hat. Am 12. Juni 1897 schickte er das Muster nach Bern. Das kleine rote Taschenmesser ist der Grundstein unserer Firma.

Und heute ist es weltberühmt. Ihr Urgrossvater musste damals ein sehr gutes unternehmerisches Gespür gehabt haben. Oder gehörte auch ein bisschen Glück dazu?

Unser Firmengründer war sicher ein Pionier, seine Kernwerte haben bei Victorinox bis heute Bestand: Qualität, Funktionalität, Innovation und ikonisches Design. Aber klar, nebst sehr viel harter Arbeit brauchte es immer auch eine gute Portion Glück.

Welche Bedeutung hat der Patentschutz heute?

Wir geben jährlich eine sechsstellige Summe für den Patentschutz aus. In all unseren fünf Produktekategorien sind wir mit Fälschungen konfrontiert. Spezialisierte Teams sind in den USA, in Europa und Asien tätig. Wenn irgendwo Kopien oder Markenverletzungen beobachtet werden, dann gehen wir sofort mit heftigen Geschützen dagegen vor. Auch arbeiten wir mit dem Zoll und den Behörden vor Ort eng zusammen.

Heisst das, dass sich das Problem mit den Fälschungen immer mehr verschärft?

Es ist sicher anspruchsvoller geworden, die Ethik und Moral hat in den letzten Jahren leider abgenommen. In Asien war es immer sehr schwierig. Wenn wir eine illegale Produktion stoppten, wurde wenige Wochen später einfach an einem anderen Ort weitergemacht. Heute unterstützen uns die Behörden vor Ort besser, denn die einheimischen Unternehmen wollen ihre Produkte auf dem Weltmarkt ja ebenfalls gut schützen, sie handeln also auch aus Eigeninteresse strikter.

Lassen Sie jedes neue Produkt patentieren?

Nein, wir lassen es nur dann schützen, wenn wir einen markanten Vorsprung zur Konkurrenz haben und fürs Produkt ein grosses Potenzial sehen. Das war in jüngster Zeit zum Beispiel beim Reisegepäck der Fall, wo wir verschiedene Details an den Koffern haben patentieren lassen. Bei den Taschenmessern ist dies beispielsweise das Rescue Tool, das Swiss Tool und das Taschenmesser mit integriertem USB-Memorystick.

Vom Patentschutz zum Waffenrecht: In manchen Ländern werden die Gesetze verschärft, gewisse Klingenlängen sind nicht mehr ohne Auflagen erlaubt.

Ja, ich sehe darin eine der grössten Her­ausforderungen für Victorinox.

Erklären Sie bitte genauer.

Es geht mir nicht direkt ums Waffenrecht, sondern um die zunehmende Gewalt in der Welt, wie etwa kürzlich der schreckliche Amoklauf in einer amerikanischen Schule. Unser Taschenmesser ist ein täglicher nützlicher Begleiter, doch es kann von Menschen mit negativer Energie auch missbraucht werden. Sobald eine Gewalttat mit irgendeinem Messer verübt wird, reagieren die Behörden sensibler und die Gesetze werden verschärft.

Wie konkret bekommt das Victorinox zu spüren?

Beispielsweise in Grossbritannien können Taschenmesser nur noch mit einer bestimmten Klingenlänge auf sich getragen werden. Teilweise dürfen gewisse Taschenmesser in den Schaufenstern sogar nicht mehr ausgestellt werden. Auch online wird es immer schwieriger. Die Kunden müssen beim Kauf eines Messers die Volljährigkeit nachweisen können. In der Folge verkaufen wir weniger Taschenmesser. Aber auch in anderen Ländern sind wir mit unterschiedlichen Restriktionen konfrontiert.

Firmenchef Carl Elsener im Gespräch mit Mitarbeiterin Ayten Iriz in der Fabrikation in Ibach. Sie lehrte ihren Chef, wie man ein Taschenmesser zusammensetzt. Bild: Flurina Valsecchi

Droht dem roten Taschenmesser also das Ende?

Nein, so weit sind wir heute sicherlich noch nicht. Aber es ist für mich eine grosse Ungewissheit, wir sind dieser Entwicklung ausgeliefert. Meine grosse Hoffnung ist, dass die Welt wieder friedlicher wird. Dann wirds für uns alle besser, auch für unser Taschenmesser! (lacht) Aber ehrlich: Es spornt uns auch an, in die anderen Produktkategorien zu investieren. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York ist der Taschenmesser-Umsatz um über 30 Prozent eingebrochen. Dies hat uns schmerzlich gezeigt, wie gefährlich eine einseitige Abhängigkeit sein kann. Über die Ausweitung in andere Produktkategorien, wie Uhren und Reisegepäck, haben wir diese Abhängigkeit reduziert. Die Ausstrahlung und Sichtbarkeit unserer Marke hat dadurch deutlich zugenommen, was sich auch positiv auf die Umsätze der Taschenmesser auswirkt.

Sie erwähnen es, heute produziert Victorinox auch Messer für den Koch- und Küchenbereich, verkauft Reise- und Outdooraccessoires. Was kommt als Nächstes dazu?

Wir sehen die Weiterentwicklung und Pflege unserer Marke als einen immerwährenden Prozess. Die neuen Produktkategorien spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wir wollen die Marke aber nicht überstrapazieren. Aktuell setzen wir primär auf inneres Wachstum. Alle fünf Produktkategorien haben weltweit ein gesundes Wachstumspotenzial. Für Akquisitionen sind wir jedoch offen. Diese müssen zu unserer Strategie passen. Neben der Firma Wenger im Jahr 2005 haben wir kürzlich in den USA den Schneidbrett-Hersteller Epicurean übernommen sowie die Schweizer Firma Zena, die für den Rex-Sparschäler bekannt ist.

Erhalten Sie häufig solche Anfragen?

Es kommen immer wieder Leute mit glänzenden Businessplänen bei uns in Ibach vorbei. Sonnenbrillen, Schuhe, Büromöbel, ja sogar russischer Wodka hätte unter dem Namen Victorinox verkauft werden sollen. Wir wollen unsere Marke aber nicht überstrapazieren.

Ist deshalb auch Ihre Kleiderkollektion wieder verschwunden?

Richtig, wir mussten eingestehen, dass dieser Bereich nicht zu unserer Philosophie der Nachhaltigkeit gepasst hat. Ein Taschenmesser oder eine Uhr ­halten lange, sie werden sogar über Generationen weitergegeben. Bei der ­Bekleidung brachten wir jährlich vier Kollektionen auf den Markt, die Überbestände mussten wir dann über den Ausverkauf vertreiben.

Wenn wir schon beim russischen Wodka sind: Wie sehr beschäftigt Sie der Krieg in der Ukraine?

Dieser Krieg hat mich persönlich enorm getroffen!

Warum?

Beim Krieg in der Ukraine erfasste mich eine Hilflosigkeit, es hat mich völlig auf dem linken Fuss erwischt. Es ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich schätzte den russischen Präsidenten Putin ganz anders ein, dachte, dass er versucht, den Frieden zu wahren, und nicht mit seiner Armee ein freies Land angreifen wird.

Zur Person Name: Carl Elsener

Geburtsdatum: 4. Juli 1958

Zivilstand: verheiratet

Wohnort: Schwyz

Beruf: CEO Victorinox

Hobbys: Wandern, Biken und Reisen mit der Familie, Skifahren, Langlauf, Lesen

Lieblingsessen: Lachs mit Wildreis

Lieblingsferienort: Engadin

Lieblingsmusik: klassische Musik

Welche Auswirkungen hat der Krieg für Ihre Firma?

Die Kosten explodieren in vielen Bereichen, wir merken es zum Beispiel beim Stahl oder bei den Transportkosten. Vor dem Krieg bezahlten wir für einen Schiffscontainer 1000 Dollar, jetzt sind es zehn Mal mehr, nämlich 10000 Dollar. Wir kommen zwar noch an alle Materialien, aber teilweise mit grossen Verzögerungen. Gewisse Produkte können wir deshalb erst später lancieren, als es geplant und auch so kommuniziert war.

Während andere Firmen nur noch so viel Material bestellen, wie sie unmittelbar für ihre Produktion benötigen, lagern Sie selbst grosse Materialvorräte. Zahlt sich diese Strategie jetzt aus?

Wir verarbeiten jährlich 2500 Tonnen Stahl. In unserem Distributionszentrum in Seewen haben wir 3500 Tonnen an Lager, es würde für mehr als ein Jahr reichen. Und warum haben wir solch grosse Lagerbestände? Unser Unternehmen hat den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt. Wir wissen, was passiert, wenn die Grenzen plötzlich geschlossen sind. Wenn wir keinen Stahl bekommen, dann ist bei uns sofort Feierabend. Es hat uns immer enorm geholfen, Reserven für Krisenzeiten bereitzuhalten.

Sie sagen jeweils: Spare in guten Zeiten, dann hast du in der Not.

Wir haben stets für finanzielle Reserven gesorgt, sonst hätten wir in Krisen wie 9/11 nicht alle Mitarbeiter behalten können. Oder auch während der Co­rona-Pandemie. Im April 2020 brach unser Umsatz um 60 Prozent ein, es waren ja alle Läden zu! Aber ich will nicht jammern: Schwierige Zeiten gehören wie der Erfolg zum Leben, wir sollen sie auch als Chance betrachten.

Die Produktion bleibt am Standort Ibach Vor einem Jahr haben Sie das neue Distributionszentrum in Seewen eröffnet. Wie läuft es?

Wir sind sehr zufrieden, mit den sechzig Mitarbeitenden können wir heute jährlich 40 Millionen verschiedene Produkte verschicken. Weil bei uns noch enorm viel über Schiffscontainer nach Asien und Amerika verschickt wird, können wir nur 10 Prozent der Produkte via Bahn vertreiben, diesen Anteil wollen wir noch steigern. Besser sind wir im Thema Nachhaltigkeit auf dem Dach des Distributionszentrums: Die Solaranlage produziert mehr Strom, als das ganze Zentrum selbst benötigt, wir können sogar noch einen Teil zurück ins Netz speisen.



Der Erfolg im Distributionszentrum war vor allem dank der Automatisierung möglich. Setzen Sie in anderen Bereichen Ihrer Firma künftig auch stärker auf die Digitalisierung?

Sicher, wir haben ein Entwicklungsteam, das zusammen mit der Produktion laufend unsere Maschinen und Werkzeuge optimiert, weiterentwickelt und effizienter macht.



Doch befinden Sie sich auch im Dilemma zwischen Roboter erfinden und Arbeitsplätze sichern.

Bei uns herrscht nach wie vor eine gute Balance zwischen Automatisierung und Handarbeit. Es braucht beides. Denken Sie nur schon an die Qualitätskontrolle oder die Reparaturabteilung. Auch bei exklusiven Produkten in kleiner Stückzahl lohnt sich die Automatisierung nicht.



Wie sieht es am Standort in Ibach aus? Wird die Produktion dereinst ebenfalls aus dem Dorf nach Seewen gezügelt?

Wir haben dieses Szenario während der Planung des Distributionszentrums tatsächlich diskutiert. Produktion und Distribution so nahe beieinander hätte natürlich einige Vorteile ergeben. Doch wir haben am Standort in Ibach schon zu viel investiert, wir bleiben mit der Fabrik hier. (flu)

Zurück zu Russland: Nachdem der Bund erste Sanktionen erlassen hatte, haben auch Sie Ihre Lieferungen eingestellt.

Ja, das stimmt. Und das war für unsere langjährigen Partner vor Ort ein harter Entscheid. Sie trifft keine Schuld an diesem unverständlichen Krieg. Wenn man die Not und das Leid der ukrainischen Bevölkerung betrachtet, sind unsere Sorgen klein. Aber: Russland war bei den Taschenmessern unser fünftgrösster Absatzmarkt, wir verzeichneten in den letzten Jahren ein grosses Wachstum.

Wie geht es in diesem Konflikt weiter?

Vermutlich hilft nur der Heilige Geist! (lacht) Aber im Ernst: Putin hat sich in eine unglückliche Situation manövriert, er müsste über seinen Schatten springen. Alle fordern jetzt, wir müssten die Ukraine mit möglichst vielen Waffen unterstützen, das mag wohl stimmen, aber ich sehe keine Friedensstifter. Hier müsste die westliche Welt doch ansetzen!

Sie kommen nächstes Jahr ins Pensionsalter. Halten Sie schon Ausschau nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin?

Mir selbst macht die Arbeit nach wie vor enorm Spass, aber ich mache mir tatsächlich viele Gedanken darüber, wie es weitergeht. Ich betrachte es als meine Verantwortung, dass unsere Firma gut in eine nächste Generation übergehen kann. Wir denken auch in diesem Thema sehr nachhaltig – nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Heute arbeiten neben mir acht Geschwister in der Firma und zusätzlich drei Ehepartner. Von der nächsten, der 5. Generation, sind acht Familienangehörige im Unternehmen tätig. Es gibt einige Kandidaten, die in Zukunft grössere Verantwortung im Unternehmen übernehmen können.

Das original Offiziers- und Sportmesser aus dem Jahr 1897. Bild: PD

Vorerst denken Sie also nicht ans Aufhören?

Nein, ich werde sicher noch einige Jahre – wenn es meine Gesundheit erlaubt – mithelfen.

Sie fahren mit dem E-Bike vors Firmengebäude. Sie könnten sich aber auch einen Chauffeur mit Limousine leisten.

Das würde nicht zu mir passen. Bescheidenheit ist für unsere Familie wichtig, und wir bemühen uns diesen Wert zusammen mit Vertrauen, Respekt und Dankbarkeit in der täglichen Arbeit vorzuleben.

Wenn Sie nicht in diese Firma hineingeboren worden wären, was wäre aus Ihnen geworden?

Ich hätte mir zwei Berufe vorstellen können: Lehrer – ich bildete im Militär sehr gerne die jungen Rekruten aus – oder etwas im Bereich der Medizin. Ich habe feine Hände und kann sehr genau arbeiten. Die Arbeit eines Chirurgen hätte gut zu mir gepasst. Vielleicht weil man da auch mit Messer arbeiten muss ... (lacht)

35 Jahre mit dem Vater im gleichen Büro Der heutige Firmenchef Carl Elsener IV. (64) absolvierte die Matura im Kollegium in Schwyz. Anschliessend, im Jahr 1978, hätte er in St. Gallen studieren sollen, doch Elsener stieg direkt ins Unternehmen ein. In dieser Zeit wurde das heutige Fabrikgebäude in Ibach erstellt. Und Carl Elsener III. war der Ansicht, für seinen Sohn gebe es keine bessere Chance, die Produktionsprozesse mitzugestalten und alle Bereiche kennenzulernen. «Danach kam ich dann nicht mehr zum Studieren», erinnert sich Carl Elsener heute und schmunzelt. Er arbeitete später jedoch für einige Zeit bei einem Importeur in den USA und besuchte abends Managementkurse. «So lernte ich vor allem, wie wichtig die Nähe zu den Kunden ist.»



Sein Vater, Carl Elsener III., arbeitete am liebsten im technischen Büro, er zeichnete selbst an neuen Produkten und vergass dabei auch oft die Zeit. «Er sah aber auch, dass wir in den wichtigsten Märkten eigene Vertriebsfirmen haben mussten. Weil er selber nicht gerne reiste, schickte er mich los.» 35 Jahre lang teilten sich Vater und Sohn das gleiche Büro, zu Meinungsverschiedenheiten sei es nur selten gekommen, und diese habe man friedlich gelöst. Carl Elsener IV. ist operativer Firmenchef und Verwaltungsratspräsident zugleich. Der Mindestjahreslohn für ungelernte Einsteiger in der Produktion beträgt 53 600 Franken. Elseners Gehalt liegt deutlich unter dem Zehnfachen dieses Startlohns, weitere Bezüge hat er nicht. Victorinox ist mit seinen 980 Mitarbeitenden nach der kantonalen Verwaltung der grösste Arbeitgeber im Kanton Schwyz. (flu)

Dann haben Sie sicher auch Talent im Zusammensetzen eines Taschenmessers. Wie viele Minuten benötigen Sie?

Als wir vor fünf Jahren das 500-millionste Swiss-Army-Knife produzierten, schenkten wir allen Mitarbeitenden eine Spezialausgabe des Swiss-Champ-Messers, es verfügt über 33 Funktionen und besteht aus 64 Einzelteilen. Für alle Kaderleute, das sind 300 Personen, setzte ich die Messer selbst zusammen. Für das erste benötigte ich rund 4 Minuten, das letzte schaffte ich in 2 Minuten und 16 Sekunden.

Welches Taschenmesser unter den unzähligen Varianten ist Ihr Liebling?

Es gibt zwei Favoriten: der Swiss-Champ, ein Taschenmesser, das ich daheim in der Küche regelmässig brauche, es gehört auch zu unseren Bestsellern. Und auf mir selbst trage ich immer den Traveller. Als ich einmal den Kilimandscharo bestieg, war ich dankbar für den integrierten Höhenmesser.

Woran tüfteln Sie jetzt?

Als nächsten Schritt möchten wir eine gewisse Modularität erreichen. Der Kunde soll einen Teil des Taschenmessers auswechseln können – je nachdem, ob er nun auf Reisen oder in den Wald gehen will. Unser Team arbeitet immer wieder an neuen Ideen, und es gibt auch Leute, die uns ihre Ideen zuschicken. Demnächst in den Verkauf kommt ein Taschenmesser, mit dem man einfach Pakete und die Kabelbänder öffnen kann – ein Bedürfnis, das während der Corona-Zeit beim Online-Shopping vermehrt aufgekommen ist.

«Es hat uns immer enorm geholfen, Reserven für Krisen zu halten»

