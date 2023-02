Einblick in die Maskengarderobe der Schwyzer Nüssler

Schwyz «Fasnacht ist Integration pur» In der Maskengarderobe der Schwyzer Nüssler kümmert sich ein Team von acht Frauen um die 200 Erwachsenen- und 100 Kindergwändli. Rebecca Ulrich ist eine von ihnen und spricht aus ihrem Fasnachtsherzen. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 19.02.2023, 12.27 Uhr

Rebecca Ulrich in der Maskengarderobe im MythenForum in Schwyz. Bild: Christoph Clavadetscher

Sie sind selber Vollblutfasnächtlerin, machen gerne aktiv in der Rott mit. Wieso tun Sie sich diese grosse Büez in der Garderobe an der Fasnacht an?

(lacht) Weil die Arbeit wichtig ist, wir ein super Team sind und man diesen Job nur machen kann, wenn man weiss, was Fasnacht ist, was es mit dem Laufen auf sich hat. Sonst denkt man: Die haben alle einen Flick ab.

Wie meinen Sie das?

Natürlich liebevoll. Aber Fasnächtler sind schon auch ein bisschen verrückt, haben es gerne lustig und machen manchmal Sachen, die man nicht unbedingt erwarten würde.

Jetzt gehts richtig los, übermorgen ist Güdelmontag, der Haupttag des Nüsslerbrauchtums in der Region. Was bedeutet Ihnen dieser Tag?

Es ist der Fasnachtstag schlechthin. Für unser Garderobenteam bedeutet es aber vor allem viel Arbeit. Als Maschgrad habe ich den 1. Fasnachtstag sogar lieber. Er ist kleiner und feiner. Und das Kribbeln ist viel grösser, weil es endlich losgeht.

Wie muss man sich einen Güdelmontag in der Maskengarderobe vorstellen?

Die Garderobe öffnet um 7 Uhr, wir sind aber schon vorher da. Dann trudeln nach und nach die Fasnächtler ein. Die einen haben ein Gwändli reserviert, andere müssen sich vor Ort noch inspirieren lassen. Dann kleiden wir die Maschgraden ein. Wenn sie angezogen sind, gibts noch ein Gläschen Weisswein. Um 8.30 Uhr startet die Rott. Bis am Mittag sind dann die meisten parat. Am Güdelmontag sind es immerhin bis zu 150 Maschgraden, die wir einkleiden. Auch am Nachmittag kommen noch Personen, die vielleicht nur für ein paar Stunden ins Gwändli gehen.

Kommen Ihnen auch noch andere Funktionen zu?

Am Güdelmontag hat es auch viele Junge, die vielleicht das erste Mal laufen gehen. Denen geben wir auch Tipps. Zum Beispiel, wie der Ablauf ist oder wie sie intrigieren, was sie mit den Leuten in der Beiz schwatzen können. Solche Sachen eben.

Und am Abend? Kommen immer alle retour?

(lacht) Ja, fast. Wir sind froh, wenn bis 20 Uhr alle zurück sind. Falls nicht, gehen wir auf die Piste und suchen die Fehlenden. Meistens finden wir sie schnell, da sie im «Höfli», in der letzten Station, hocken geblieben sind. Das gehört ein bisschen dazu. Wir können dann alles aufräumen und wissen, dass es allen Maschgraden gut geht.

Und dann ist Feierabend.

Danach sitzen wir noch in gemütlicher Runde zusammen, erzählen vom Tag, es wird getrunken und gesungen. Das ist jeweils sehr schön. Das ist aber eher am 1. Fasnachtstag oder Schmutzigen Donnerstag der Fall, wenn es nicht so viele Leute hat.

Die Garderobe ist zwar gross. Wird es trotzdem manchmal eng, wenn so viele Maschgraden unterwegs sind?

Ja, vor allem am Güdelmontag ist schon sehr viel Betrieb. Am Abend gehen die meisten aber nochmals in einem anderen Gwändli an die Fasnacht. Darum leert sich die Garderobe meistens schnell wieder.

Tragen alle Maschgraden Sorge zu den – je nachdem doch sehr teuren – Gwändli?

Ja. Sie sind sehr gewissenhaft und anständig. Klar, manchmal geht irgendein Accessoire oder ein Orangensack verloren oder kaputt. Das kann passieren. Die Maschgraden sagen uns dies aber immer.

Die grosse Arbeit steht nach der Fasnacht aber erst noch an, oder?

Genau. Sobald die ersten Gwändli retour sind, beginnen wir bereits mit Waschen und probieren, Ordnung ins ganze Chaos zu bringen. In den Folgetagen wird viel gewaschen und gebügelt. Übrigens gehen auch am Güdeldienstagabend nochmals ein paar Gwändli raus, für all jene, die am Blätzverbrennen noch um den Blätz tanzen wollen. Und an die Seebner, die am Güdeldienstag ihren Haupttag haben. Dann wirds für uns auch nochmals spät, bis nach Mitternacht. Nach dem Aschermittwoch beginnt dann die Arbeit richtig: waschen, bügeln, flicken, Blätzgurte einfetten, alles aufräumen und putzen. Das kann schon bis Ostern dauern. Und auch unter dem Jahr finden Führungen statt, oder unsere Nüssler haben Auftritte an Geburtstagen, Hochzeiten oder anderen Anlässen. Uns geht die Arbeit nicht aus.

Wie viele Stunden Arbeit leistet das ganze Team pro Jahr etwa?

Das sind etwa 600 Stunden.

Selber gehen Sie auch schon lange und gerne an die Fasnacht. Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Maschgrad aus?

Er sollte viel reden, lebhaft sein und nüsseln, auf die Leute zugehen, den Kindern und Erwachsenen Freude bereiten, Spass haben. Wichtig ist vor allem, dass die Besucherinnen und Besucher unterhalten werden, dass gut intrigiert wird.

Kommen Sie selber auch noch zum Maschgradenlaufen?

Ja, das ist mir auch wichtig. Wir teilen uns die Maskengarderobenarbeit im Team auf, damit wir selber zwischendurch auch noch an die Fasnacht können.

Was bedeutet Ihnen das Maschgradenlaufen?

Es ist Freude pur. Es ist auch ein Ausbrechen. Mich beeindruckt zudem sehr, dass immer wieder Bekanntschaften entstehen. Man kommt mit Leuten zusammen, mit denen man sonst vielleicht nicht in Kontakt kommt, weil jeder seinen eigenen Weg hat. Es entstehen Verbindungen. Wir Fasnächtler fühlen dasselbe, haben dieses Feuer. Fasnacht verbindet. Die gemeinsame Liebe zu unserem Brauchtum verbindet sehr stark. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie jung oder alt jemand ist. Beruf, Politik, Herkunft – das ist alles egal. Es sitzen alle zusammen. Hier in der Garderobe sind auch alle per Du. Auch wenn eine Bundesrätin oder der Papst vorbeikäme, wir würden sie duzen (lacht). Hier gilt ein anderes Gesetz. Unser Beitrag ist, dass hier alle herzlich willkommen sind, alle sollen sich wohlfühlen. Die Fasnacht hat eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Fasnacht ist Integration pur.

Und wie steht es um den Nachwuchs?

Wir haben momentan kein Nachwuchsproblem. Wir zählen viel mehr Maschgraden als früher. Am Güdelmontag waren es vor vierzig Jahren vielleicht nur die Hälfte von heute. Doch wir müssen immer dranbleiben, dass wir auch Junge nachnehmen können. Wir müssen zu unserem schönen Brauchtum Sorge tragen. Das ist eh etwas vom Schönsten an der Fasnacht – wie die Kinder wahnsinnig stark darauf ansprechen. Allen gefällt das – völlig egal, ob sie aus einer Fasnachtsfamilie kommen oder einen Migrationshintergrund haben. Das merken wir immer, wenn Schulklassen auf Führungen vorbeikommen.

Was denken Sie, wieso ist das so?

Sicher weil Fasnacht einerseits grundsätzlich positiv ist. Andererseits sind die Kinder vor allem vom Verkleiden begeistert. Sie lieben Rollenspiele, haben riesigen Spass daran.

Wie sind Sie selber zur Fasnacht gekommen?

Ich komme aus einer Fasnachtsfamilie und bin mitten im Dorf aufgewachsen. Das heisst grundsätzlich ja noch nichts. Auch in Fasnachtsfamilien gibt es immer wieder jemanden, der oder die kein Interesse an der Fasnacht hat. Das macht ja auch nichts. Entweder bleibts oder nicht. Jedes, wie es will.

Und zum Abschluss: Was macht die Fasnacht im Hauptort speziell im Vergleich zu den umliegenden Dörfern?

Uff. Das ist schwierig zu sagen, da ich eigentlich immer hier bin an der Fasnacht und mir der Vergleich fehlt. Ich glaube aber, jedes Dorf hat so sein gewisses Etwas. Diese Eigenheiten, diese kleinen Unterschiede machen die Fasnacht auch so speziell und noch schöner. Wir dürfen sicher alle stolz sein auf unsere intakte Innerschwyzer Fasnacht.