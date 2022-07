Schwyz Feuer in Werkstatt: Anwohner im Spital Ein Brand auf einem Hof in der Obermatt in Schwyz hat in der Nacht auf Sonntag den Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst erfordert. Geri Holdener 10.07.2022, 10.18 Uhr

Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz rückte alarmmässig aus. Bild: Geri Holdener/Bote der Urschweiz

In der Nacht auf Sonntag, um 2.05 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Schwyz die Meldung eines Brandes an der Obermattstrasse in Schwyz ein. Die aufgebotene Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte das Feuer in der Werkstatt eines Stallgebäudes in der Folge löschen. Aufgeboten wurde unter anderem der Hubretter.