Schwyz Feuerwehreinsatz nach Brand eines Muldencontainers In Goldau kam es am Samstagabend nach einer Brandmeldung einer Entsorgungsstelle zu einem Feuerwehreinsatz. 27.06.2021, 11.51 Uhr

Am Samstagabend löste kurz nach 18.20 Uhr die Brandmeldeanlage einer Entsorgungsstelle an der Steinstrasse in Goldau aus. Die Feuerwehr Gemeinde Arth konnte in einem Muldencontainer einen Mottbrand ausfindig machen und rasch löschen, heisst es in einer Mitteilung der Schwyzer Kantonspolizei. Dabei entstand kein Sachschaden. Die Ursache für den Brand steht zurzeit noch nicht fest, so die Schwyzer Kantonspolizei weiter. (rad)