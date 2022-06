Schwyz «Früher ging man schon mehr Risiko ein» – Strassenmeister spricht über seinen Beruf Der Strassenmeister Richard Fischlin wird Ende Monat pensioniert. Den Beruf übte er fast dreissig Jahre lang im Nebenamt aus, zu erzählen hat er vieles. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 22.06.2022, 08.35 Uhr

Richard Fischlin vor seinem Werkhof in der Binzenegg an der Riemenstaldnerstrasse. Bild: Franz Steinegger (Riemenstalden, 20. Juni 2022)

Am Mittwoch wird Richard Fischlin 65 Jahre alt und geht Ende Monat in Pension. Er wohnt in der Binzenegg, die zur Gemeinde Mor­schach gehört, und ist Strassenmeister der Gemeinde Riemenstalden – wie schon sein Vater und sein Grossvater. Mit ihm geht der letzte Fischlin. Er war verantwortlich für die acht Kilometer der Riemenstaldnerstrasse von der Abzweigung Axenstrasse in Sisikon bis zum Heimwesen Martschen hinter dem Chäppeliberg.

Er hatte wohl den abenteuerlichsten Job aller Strassenmeister im Kanton Schwyz. Denn die Verbindung ins Bergdorf hat es in sich: «Man lernt von Kindesbeinen an, dass die Natur stärker ist als der Mensch», fasst er seine Erfahrung zusammen, die überlebenswichtig ist in dieser rauen Ecke.

Von Sisikon bis ins Dörfli, wie die Riemenstaldner sagen, quert die Strasse acht Lawinenzüge. Dann folgt die Stutzlaui, die regelmässig kommt. «Nach dem Dörfli bist du bei schwierigen Schneeverhältnissen keinen Meter mehr sicher», weiss der erfahrene Strassenmeister, der schon mit seinem Vater Felix unterwegs war und von ihm viel lernen konnte. In Erinnerung geblieben ist ihm insbesondere der schneereiche Februar im Jahr 1999, als das ganze Riemenstaldnertal während zwei bis drei Wochen von der Umwelt abgeschnitten war.

«Die Vorschriften sind strenger geworden»

Im Sommer ist der 1,5 Kilometer lange Abschnitt ab der Binzenegg der problematischste. Insbesondere in der Chämlezen drohen in der warmen Jahreszeit Murgänge und Felsstürze. Auch hier ist ihm ein Jahr in spezieller Erinnerung geblieben: Ende Juli 1977 riss ein Unwetter die Strasse von der Chämlezen bis ins Dörfli weg. Weiter unten erlangte die Dornirunse ums Jahr 2008 eine zweifelhafte Bekanntheit, als mehrere Murgänge bis zur Axenstrasse hinunterreichten.

Richard Fischlin ist kein Mann der grossen Worte. «Jaja, man kann von Glück reden, dass nie etwas passiert ist», sagt er über seinen Job. «Man hat früher mehr Risiko genommen. Die Gefahr fuhr immer mit.» In solchen Situationen habe er «einfach funktioniert. Das Risiko, das wir früher eingingen, kann man sich heute nicht mehr leisten. Die Vorschriften sind strenger geworden. Wenn etwas passiert, muss immer ein Schuldiger her.»

Sein Grossvater Anton war ab 1917 zuständig für die Riemenstaldnerstrasse, die damals und bis in die 1970er-Jahre noch der Oberallmeindkorporation Schwyz OAK gehörte. Teile der Strasse waren auch in Privatbesitz, und entsprechend waren diese Eigentümer auch unterhaltspflichtig. Dann konnten die OAK und die Privaten die Strasse der Gemeinde Riemenstalden abtreten. Weil damals noch nach dem Finanzausgleichssystem abgerechnet wurde und Riemenstalden eine Ausgleichsgemeinde war, hatte er viel mit Kantonsingenieur Konrad Annen zu tun. 1977 wurde die Strasse asphaltiert. Der Kanton investierte viele Millionen Franken in den Ausbau und in die Sicherheit der Strasse. Dazu kamen die aufwendigen Reparaturen nach Naturkatastrophen.

Mit dem Coronavirus kam der Tourismus ins Riemenstaldnertal

Das Strassenmeisteramt ist nur ein Nebenamt. Daneben war Richard Fischlin während 20 Jahren als Maurer auf dem Bau tätig, anschliessend 30 Jahre als Chauffeur bei Betschart Transporte in Brunnen. «Als mein Vater 1993 pensioniert wurde, boten sie mir an, sein Nachfolger zu werden», erinnert er sich. Er sagte sofort zu, und die Arbeit habe er gern gemacht:

«Es war eine Abwechslung, ich konnte flexibel arbeiten. Wenn bei Betscharts viel Arbeit anstand, arbeitete ich weniger im Strassenunterhalt und umgekehrt.»

Er hat die Unterhaltsarbeiten mit seinem eigenen Wagenpark bewältigt. Dazu gehören ein Schneepflug, ein «Salzer» und ein Geländefahrzeug. Er war auch Auskunftsperson für die zuständigen Stellen beim Kanton in Bezug auf den Zustand der Strasse und die Einschätzung der Naturgefahren. In letzter Zeit hat er beobachtet, wie der Tourismus im Riemenstaldnertal kräftig zulegte. Einen Schub gab es insbesondere mit dem Auftauchen des Coronavirus, wo die Leute den Ausgleich in der Natur suchten. Anziehungspunkte sind das Lidernengebiet und das Restaurant Kaiserstock, das bei Gourmets einen ausgezeichneten Ruf geniesst.

Ende Juni geht Richard Fischlin in Pension und kann noch vermehrt seinem Hobby, dem Töfffahren, frönen. Sein Nachfolger wird der Riemenstaldner Peter Betschart, der als Forstarbeiter bei der Oberallmeind angestellt ist.

