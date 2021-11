Schwyz Gericht spricht Schiffsinspektor frei Das Schwyzer Kantonsgericht hebt das Urteil des Bezirksgerichts im Fall der Seegrundentsorgung im Brunner Föhnhafen auf. Was passiert jetzt mit der Verurteilung von Othmar Reichmuth? Ruggero Vercellone Jetzt kommentieren 24.11.2021, 06.48 Uhr

Im Frühjahr 2014 arbeitete ein Bagger im Föhnhafen Brunnen. Leserbild Bote der Urschweiz

Der Fall aus dem Jahr 2014 hatte politischen Zündstoff und löste national Schlagzeilen aus. Dem damaligen Schwyzer Baudirektor und heutigen Ständerat Othmar Reichmuth sowie dem damaligen Schiffsinspektor war vorgeworfen worden, illegal rund 6000 Kubikmeter kontaminiertes Seegrundmaterial im Brunner Föhnhafen entsorgt zu haben, um den Kursschiffen der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees freie Fahrt in den Hafen zu ermöglichen. Das Material wurde über die Hafenkante in den See gekippt.