Gratis ÖV für Übernachtungsgäste noch nicht definitiv

Schwyz Gratisbus: Übernachtungsgäste müssen sich noch gedulden Für die Touristiker im Kanton bleibt der Gratis-ÖV für Übernachtungsgäste ein Thema, aber kein dringendes. Silvia Camenzind Jetzt kommentieren 12.04.2022, 21.08 Uhr

Gersau Tourismus informierte kürzlich an der GV, es werde eine Gästekarte eingeführt, die den Übernachtungsgästen erlaubt, den Bergbus und die beiden Badis gratis zu benutzen. Argumentiert wurde mit der Kurtaxe von 3.50 Franken pro Person und Tag, die dem Gast zugutekommen soll. Gersau realisiert hier im Kleinen, was in vielen Tourismusregionen für Feriengäste bereits Standard ist.

Der Gratis-ÖV für Übernachtungsgäste war bereits einmal Thema in Innerschwyz. Im Sommer 2018 wurde das Projekt von der Brunnen Schwyz Marketing AG vorangetrieben, hat sich aber nicht durchgesetzt. Damals wurde das Projekt von den Regionen und Betrieben nicht getragen und scheiterte letztlich an der Finanzierung.

Zu viele Tarifverbunde im Kanton Schwyz

«Die Initiative von Gersau finde ich gut», sagt Vendelin Coray, Geschäftsführer Schwyz Tourismus. Doch kantonal sei eine Gästekarte für die Gratisnutzung des öffentlichen Verkehrs kein Thema.

Als Grund bezeichnet er die verschiedenen Tarifverbunde im Kanton: «Das erschwert die Verhandlungen.» Zudem würde der Kanton keine touristischen Linien unterstützen.

Warnung vor einem Flickenteppich

Kurt Betschart ist erst seit drei Monaten Geschäftsführer der Brunnen Schwyz Marketing AG. «Wir begrüssen das grundsätzlich», sagt er auf Anfrage. Das Thema sei bereits von verschiedenen Partnern erwähnt worden. Interessen seien vorhanden. Konkreter äussert sich der neue Geschäftsführer aber nicht.

Simon Elsener, Geschäftsführer der Einsiedeln-Ybrig Zürichsee AG, sagt zur Mini-Gästekarte von Gersau: «Ich finde es gut, wenn jemand einen Versuch macht.» Er warnt aber vor einem Flickenteppich. «Der Gast ist schnell über die Grenzen der Tarifverbunde hinweg.» Denn diese würden nicht mit dem touristischen Erlebnis übereinstimmen. Elsener denkt gross und gibt den Input, dass diese Frage politisch für die gesamte Schweiz gelöst werden sollte. Dennoch bleibt die Gratis-ÖV-Frage für den Touristiker ein Thema: «Wir werden es auch in diesem Jahr wieder anschauen.»

Bis diese ÖV-Gästekarte realisiert ist, kann es dauern. Doch für Übernachtungsgäste im Kanton gibt es bereits eine Gästekarte Schwyz. Es handelt sich um eine digitale Karte fürs Smartphone. Sie ermöglicht Ermässigungen im ÖV. Die Tickets sind an den Hotel-Rezeptionen und in den Tourist Informationen erhältlich. Zudem können Gäste zum halben Preis in Museen.

