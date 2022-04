Heidy Weber-Wiget erhält Schwyzer Kulturpreis

Schwyz Höchste kantonale Auszeichnung: Heidy Weber-Wiget erhält den Kulturpreis Die über 80 Jahre alte Kulturvermittlerin und –organisatorin Heidy Weber-Wiget erhält den Kulturpreis 2022. Damit soll sie für ihr Wirken geehrt werden. 21.04.2022, 08.49 Uhr

Heidy Weber-Wiget darf sich über den mit 20'000 Franken dotierten Kulturpreis freuen. Bild: Staatskanzlei Schwyz

Die Schwyzer Kulturförderin Heidy Weber-Wiget erhält mit dem Kulturpreis die höchste kantonale Auszeichnung. Damit will der Regierungsrat das «unermüdliche Wirken» von Weber-Wiget würdigen, wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schreibt. So habe die Kulturvermittlerin und –organisatorin «während Jahrzehnten viel Positives für das Schwyzer Kulturleben geschaffen».

Weber-Wiget inszenierte über die Jahre verschiedene Projekte wie Lesungen, literarische Wanderungen, Ausstellungen oder Theaterstücke. Als Vorstandsmitglied des Vereins FFS Erwachsenenbildung Schwyz leitete sie zwölf Jahre lang den Sektor «Werken und Gestalten», als Präsidentin der Kulturkommission der Gemeinde Schwyz führte sie derweil die 1.-August-Feier ein. Weiter verhalf sie dem Brauchtum «Chlefele» zu neuem Leben.

Auch heute sei die über 80-Jährige noch immer aktiv. So als Leiterin und Koordinatorin der «Zauberlaterne Schwyz», einem Filmklub für Kinder. Hervorgehoben wird in der Mitteilung ihre Energie, Hartnäckigkeit und Kompetenz. «Ob in der Literatur, im Theater, Musik, Brauchtum oder im Film; überall war und ist sie mit grosser Freude und mit Eifer bei der Sache», so die Staatskanzlei. Der Preis ist mit 20’000 Franken dotiert. Die Übergabe soll im Herbst stattfinden. (lga)