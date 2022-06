Schwyz «Ich wollte der Präsident von allen sein» – Kantonsratspräsident tritt zurück Der 53-jährige Thomas Hänggi (SVP) gibt Ende Monat sein Amt als Kantonsratspräsident ab und tritt gleichzeitig aus dem Parlament zurück. Mit Thomas Hänggi sprach Patrizia Baumgartner Jetzt kommentieren 22.06.2022, 08.50 Uhr

Freut sich, nach dem Präsidialjahr Zeit fürs Biken zu haben: Thomas Hänggi. Bild: Patrizia Baumgartner

Ein bewegtes Jahr als Kantonsratspräsident liegt hinter Ihnen. Woran erinnern Sie sich am besten?

Sicher an die Wahl und an die erste Session, die ich führen durfte. Es ist etwas anderes, vor 99 Parlamentariern aufzutreten, als zum Beispiel an einer Weiterbildung oder auch im ­Militär vor ein paar Hundert Leuten. Man wird sehr kritisch angehört von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Am Schluss der Session gibt es ­jeweils ein Feedback der Ratsleitung, woraus man auch sehr viel lernen kann.

Was sagte die Ratsleitung denn so?

Ich solle schauen, dass ich nicht allzu schnell zur Abstimmung dränge. Wenn ich zum Beispiel nach 45-minütiger Debatte über einen Gesetzesartikel sagte: «Die Meinungen sind gemacht», und so zur Abstimmung gedrängt habe, wurde das weniger geschätzt. Es braucht Zeit, um Geschäfte im Parlament auszudiskutieren und zu debattieren.

Es gab diverse spannende Entscheide im Kantonsrat. Es sind aber wohl nicht alle nach der Meinung der SVP ausgegangen? War es schwierig, Ihre persönliche Meinung zurückzunehmen?

Ich wollte der Präsident von allen sein – das habe ich damals auch in meiner Antrittsrede so gesagt. Es geht auch darum, bei Konflikten zuerst Lösungen und später Mehrheiten zu finden. Mein ehrenvolles Amt als Kantonsratspräsident beinhaltet, dass ich die Session neutral und sachlich leiten muss. Aber wenn es um Substanzielles geht, ist es auch mein Entscheid, jemanden «abzuläuten» oder jemandem das Wort komplett zu entziehen ...

Nach einer unpassenden Wortmeldung von SVP-Kantonsrat David Beeler mussten Sie ihm zuerst das Mikrofon abstellen und dann mit dem Rauswurf drohen ...

Wir sind alle Milizfunktionäre und arbeiten quasi im Frondienst mit einer minimalen Entschädigung. Einem Kantonsrat kann einmal ein Fehler passieren, man sollte jedoch daraus lernen.

Sie mussten sogar zwei Stichentscheide fällen. Das ist speziell.

Der Stichentscheid ist das einzige Mal, wo die Meinung des Kantonsratspräsidenten gefragt ist. Dass es innert eines Jahres gleich zwei Stichentscheide des Kantonsratspräsidenten gab, hängt vielleicht damit zusammen, dass wir sehr viele und auch schwierige Geschäfte zu behandeln hatten. Das hatte auch mit dem letzten Jahr zu tun, da wegen der Corona-Restriktionen Sessionen ausgefallen sind.

Weshalb?

Was den Entscheid gegen das Kinderparlament (Postulat zur Finanzierung für nicht erheblich erklärt, Anm. der Red.) betrifft, bin ich der Parteilinie gefolgt. Es gab an der letzten Kindersession Auswüchse, wo der Ratssaal nicht mehr würdig behandelt wurde. Das stört mich. Man hat jetzt Ersatzanlässe gefunden, an denen den Kindern und Jugendlichen anders beigebracht wird, wie Politik funktioniert.

Und beim zweiten Stichentscheid?

Betreffend Steuerfussreduktion: Der Kanton Schwyz hat rund 750 Millionen Franken auf der hohen Kante. Es kann nicht sein, dass der Staat Steuern auf Vorrat einkassiert. Ich muss ­sagen, die Reduktion um 30 Prozent ist ein vernünftiger Entscheid.

Sie machten als Kantonsrat gerne und öfter selber Wortmeldungen. Als Präsident ist das nicht möglich. Fiel Ihnen das schwer?

Ich habe früher sehr oft im Kantonsrat das Wort ergriffen. Bereits als Vizepräsident fällte ich den Entscheid, dem Parlamentsbetrieb ein Jahr lang zuzuhören. So konnte ich viel aufmerksamer sein. Man merkt in diesem Prozess, wie wichtig alle Parteien sind und dass alle Beiträge für den demokratischen Prozess essenziell sind. Als Präsident muss man die Session neutral führen. Das Amt des Kantonsratspräsidenten verändert einen.

Im letzten Jahr fand auch die Rückkehr des Kantonsrats vom MythenForum ins Rathaus statt. Wie war das?

Die Ambiance im Rathaus und die ­Infrastruktur sind viel besser. Es war jedoch für alle im Parlament eine Umgewöhnung. Vor allem für solche, die vorher noch nie im Rathaus getagt hatten. Der Umgang mit der Abstimmungsanlage war zum Schmunzeln: Wenn sich jemand enthalten wollte, aber aus Versehen «Ja» oder «Nein» drückte, konnte er seine Stimmabgabe nicht mehr löschen. Wir haben die Anlage jetzt umprogrammiert, dass man das «Ja» oder «Nein» wieder löschen kann.

Sie blicken zurück auf eine lange Karriere im Kantonsrat. Wie geht es weiter?

Ich werde am Abend des 29. Juni als Kantonsrat zurücktreten. Am 30. Juni wird mein Nachfolger, Dieter Göldi, vereidigt. Für mich ist das Präsidium dieses würdigen Rats ein Höhepunkt. Man soll auch auf diesem ­Höhepunkt der Karriere gehen, finde ich. In ­meinen zehn Jahren im Kantonsrat hat es einen positiven Wandel gegeben. Vor allem betreffend die Zusammenarbeit, auch überparteilich. Wie es politisch weitergeht, schauen wir. Es sind diesbezüglich noch ­keine Weichen gestellt. Langweilig wird es mir in Zukunft aber sicher nicht. Ich habe mir letzte Woche ein E-Bike gekauft.

