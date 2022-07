Im Kantonsspital Schwyz gilt wieder Maskenpflicht

Schwyz Im Spital gilt wieder Maskenpflicht Im Spital Schwyz gilt ab sofort wegen der Corona-Pandemie wieder eine generelle Maskenpflicht. Man will gerüstet sein für den Fall der Fälle. Geri Holdener Jetzt kommentieren 19.07.2022, 07.16 Uhr

Wie das Spital Schwyz auf seiner Website publiziert, gilt im Haus per sofort wieder eine Maskenpflicht für alle. Zuletzt hiess es lediglich, nur in gewissen Situationen könne das Tragen einer Schutzmaske im Spital vorgeschrieben werden. Jetzt ist die Maske wieder immer und überall Pflicht, wie das mitten in der Pandemie der Fall war.

Das Spital Schwyz schreibt online an seine Besucherschaft: «Sie erhalten eine Hygienemaske und werden aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren. Es sollte in der Regel maximal eine Besucherin oder ein Besucher pro Patientin oder Patient gleichzeitig da sein.»

Patienten dürfen maximal drei Angehörige als mögliche Besuchende angeben. Diese werden von der Information beim Eintritt erfasst und zu Besuchszeiten ins Spital gelassen. Auf der Intensivstation und bei Covid-Patienten gilt weiterhin ein Besuchsverbot, heisst es. Ausnahmen sind durch die Ärzteschaft zu bewilligen und werden insbesondere bei längeren Aufenthalten und «Situationen am Lebensende» genehmigt, so das Spital weiter. Auf der Geburtenstation im Spital Schwyz sind nur Väter und Geschwister erlaubt. Auf der Notfall-Abteilung darf höchstens eine Begleitperson mit dabei sein.

Im Raum Schwyz hat man in den vergangenen Wochen eine starke Zunahme der Corona-Virenlast im Abwasser registriert. Und die Fallzahlen sind auch in der Zentralschweiz gestiegen. Deshalb führte man etwa auch beim Luzerner Kantonsspital (Luks) wieder die allgemeine Maskenpflicht ein.

Wie das Luks mitteilt, wurde als Reaktion auf die weiter steigenden Corona-Übertragungen beschlossen, die generelle Maskenpflicht am Luks ab sofort wieder einzuführen. Auch das zur Luks-Gruppe gehörende Spital Nidwalden führt die generelle Maskenpflicht wieder ein, allerdings gilt dort die Regelung erst ab Mittwoch, 20 Juli.

Mit der Einführung der Maskenpflicht will die Luks-Gruppe die Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden schützen. Besuchende an den Luks-Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen sowie am Spital Nidwalden in Stans müssen also wieder stets eine Maske im Luks tragen. Für Patientinnen und Patienten gilt die Maskenpflicht beim Verlassen des Zimmers, für Mitarbeitende im klinischen und öffentlich zugänglichen Bereich.

Die Hospitalisationen bewegen sich zwar aktuell auf tiefem Niveau, die Situation mache gemäss der Luks-Mitteilung die Einsatzplanung jedoch anspruchsvoll. Noch Ende Juni hatte das Luzerner Kantonsspital, wie auch das Spital Schwyz, darauf verzichtet, die generelle Maskenpflicht einzuführen. Die Spitäler beobachteten indes nach eigenen Angaben die Lage laufend und passten die Corona-Massnahmen je nach Entwicklung an.

