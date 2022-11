Fussball-WM: Diese Public Viewings gibt es in Schwyz

Schwyz Im Talkessel werden kaum Public Viewings veranstaltet Die diesjährige Fussball-WM wird keine Massen wie in früheren Jahren in die Lokale ziehen. Eine Übersicht. Jetzt kommentieren 03.11.2022, 18.33 Uhr

Ein solches Public Viewing wird diesen Winter wahrscheinlich nicht stattfinden. Bild: Keystone

Die Fussball-WM in Katar stand des Öfteren bereits in den Schlagzeilen. Der Austragungsort ist umstritten: Es kursieren Gerüchte über Schmiergeldzahlungen innerhalb des Weltfussballverbandes, die zur Vergabe geführt haben sollen. Auch steht Katar in der Kritik wegen miserabler Arbeitsbedingungen und Todesfällen beim Bau der Stadien und der Infrastruktur. Des Weiteren werden Aspekte der Nachhaltigkeit und der Ökologie ins Feld geführt. Regelmässig hört man, dass viele die Fussball-WM aus Protest nicht verfolgen würden und auch keine Public Viewings veranstaltet werden würden. Der «Bote» fragte in der Region nach, was in den Schwyzer Lokalen diesbezüglich geplant sei.

Die grossen Veranstaltungszentren

Schwyzer Fussballfans müssen auf grosse Public Viewings verzichten. Das MythenForum werde dieses Jahr kein offizielles Public Viewing veranstalten, wie Dominic Zaalberg, Geschäftsführer des MythenForum Schwyz gegenüber dem «Boten» bestätigt. «In der Herbst- und Wintersaison finden allgemein schon viele Veranstaltungen statt, und die Zeiten der Spiele sind zum Teil eher ungünstig», begründet Zaalberg den Entscheid. «Abgesehen von den weiteren moralischen Bedenken», fügt der Geschäftsleiter noch hinzu.

Das « Gaswerk» in Seewen veranstalte dieses Jahr höchstens ein Public Viewing – das Spiel vom 2. Dezember, so Marco Birchler, Geschäftsleiter des «Gaswerks». «Die WM liegt für uns dieses Jahr relativ ungünstig, denn diese Jahreszeit ist für uns die Hauptsaison für Konzerte und Partys», so Birchler. Ausserdem seien die Spielzeiten für ein Public Viewing nicht ideal. Der Geschäftsleiter ist aber optimistisch, dass trotz der kalten Jahreszeit einige erscheinen werden.

Der Verein Kult-Turm veranstalte ebenfalls kein Public Viewing. «Wir als Kulturverein, der allen Menschen frei zugänglich ist, können uns nicht mit den Werten und den Umständen dieser WM identifizieren. Mit der Schonung von Ressourcen und Nachhaltigkeit hat diese WM nun mal sehr wenig zu tun», begründet Marcel Birrer, Präsident des Vereins Kult-Turm, diesbezüglich die Einstellung des Vereins.

Die Durchführung der WM sei für Birrer grundsätzlich kein Problem, jedoch sei für ihn wichtig, dass es unter den richtigen Umständen geschehe, und das in einem Land, in welchem bereits eine gewisse Infrastruktur bestehe.

Die Fussballclubs der Region

Auch der FC Ibach könne in diesem Jahr kein Public Viewing anbieten. Der Grund sei nicht der Winter, sondern die Tatsache, dass aufgrund der Bauarbeiten auf dem Gerbihof kein Clublokal zur Verfügung stehe, so Armin Reichlin, Chef PR, FC Ibach.

Der SC Schwyz verfüge ebenfalls über keine Räumlichkeiten, und es sei im Winter zu kalt, so Michelle Fontijne, Chefin Administration, SC Schwyz.

Für den FC Muotathal stehe diesmal keine Durchführung eines Public Viewings auf dem Programm, so Gerold Suter, Präsident des FC Muotathal. Für ihn sei die Winterzeit sowieso Schneesportzeit, erklärt Suter den Entscheid. «Eine Euphorie wird wohl erst entfacht, falls sich die Schweizer Nationalmannschaft für das Viertelfinale qualifizieren sollte», sagt Suter.

Der SC Goldau ist noch unschlüssig, ob der Club etwas veranstalten möchte, so

Simon Krienbühl, Vorstandsmitglied des SC Goldau.

Für den FC Brunnen stehe fest – dass sie die Tore des Clublokals öffnen und die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft zeigen würden, sagt Matthias Kessler, Präsident des FC Brunnen. «Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher», so Kessler weiter.

«Wir sind optimistisch für eine gut besuchte WM»

Im «Hirschen» in Schwyz finde über die ganze WM-Zeit ein Public Viewing statt. «Unser Saal wird in ein kleines Stadion umfunktioniert», erzählt Wirt Roland Steinegger. Gezeigt würden alle Schweizer Spiele und jeweils die Spiele, welche ab 16 Uhr laufen. Ob sie viele Besucherinnen und Besucher haben werden, stehe noch in den Sternen. «Wir sind optimistisch, dass wir eine gut besuchte WM haben werden», ergänzt Steinegger. Die beiden Wirte Geni Rickenbacher und Roland Steinegger würden in der Vorrunde selber in Katar sein und die Schweizer Nationalmannschaft unterstützen, ergänzt Steinegger voller Vorfreude.

Auch im «Stauffacher» in Brunnen werde ein Public Viewing durchgeführt, so Silvia und Daniel Holdener, die Wirte des Restaurants. «Das Bedürfnis ist da», begründen sie gegenüber dem «Boten» ihren Entscheid. Für sie stehe fest, dass sich das Interesse steigern werde, je näher der Start der Weltmeisterschaft komme. «Die Leute werden vielleicht sogar mehr Zeit haben Fussball zu schauen, wenn es draussen kalt und nass ist», so das Wirtepaar. Besonders bei den Schweizer Spielen würden sie viel Publikum erwarten.

Im «Clovers» in Seewen werde nichts Spezielles gemacht. «Es werden wie immer unsere Fernseher laufen, und dort kann man auch die Fussball-WM mitverfolgen», so Satish Deng, Geschäftsleiter des «Clovers».

Auch im Restaurant Alpenrösli in Muotathal werde wahrscheinlich nichts Besonderes organisiert, so Irene Suter, die Wirtin des Restaurants.

