Im Jahr 2020 war der Wolf in Schwyz praktisch nicht präsent

Kanton Schwyz Im vergangenen Jahr war der Wolf praktisch nicht präsent Der Wolf hat im Jahr 2020 nur zwei Mal zugeschlagen. Im ersten halben Jahr konnte keine Wolfspräsenz nachgewiesen werden. 09.06.2021, 16.57 Uhr

(jb)

Der Kanton Schwyz hat über die Entwicklung des Wolfsvorkommens informiert. Aus einer Medienmitteilung des Umweltdepartements geht hervor, dass der Wolf im vergangenen Jahr nicht sehr präsent war. In der ersten Jahreshälfte wurde keine sichere Wolfspräsenz nachgewiesen, im zweiten Halbjahr wurden im Bezirk March zwei Angriffe auf Nutztiere durch den Wolf M107 nachgewiesen. Dabei wurden tote und verletzte Schafe vorgefunden, welche mittels DNA-Analyse zugeordnet wurden. Gemäss Bote der Urschweiz beliefen sich die Kosten für Entschädigung und Verwaltung dabei auf knapp 20'000 Franken.

Der Alarm an die landwirtschaftlichen Betriebe wurde im Jahr 2020 vier Mal präventiv und zwei Mal aufgrund der Angriffe auf Nutztiere durch den Wolf M107 ausgelöst.

Amt bittet um genaue Hinweise aus der Bevölkerung

Obwohl seitdem keine weiteren Nachweise vorliegen, dass M107 sich im Kanton Schwyz aufhält, muss weiterhin mit Ereignissen in Zusammenhang mit Wölfen gerechnet werden, erklärt das Umweltdepartement in der Mitteilung. Dies insbesondere in Anbetracht des Hintergrundes, dass sich im Laufe des vergangenen Jahres schweizweit drei neue Rudel gebildet haben. Eines davon im angrenzenden Kanton Glarus.

Weiter wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass das Amt für Wald und Natur darauf angewiesen ist, Meldungen unverzüglich und so genau wie möglich beschrieben zu erhalten, um die Lage zu evaluieren und die Öffentlichkeit gezielt zu informieren.