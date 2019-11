Schwyz: In Galgenen kracht ein Auto in ein Haus – Feuer sorgt für grossen Schaden

In der Nach auf Sonntag kam es in Galgenen (SZ) zu einem Unfall. Ein Auto fuhr wohl in ein Haus, es entfachte ein Feuer – der Schaden ist gross.

(jwe) An der Kantonsstrasse in Galgenen im Kanton Schwyz brannte es in der Nacht gegenüber dem Hornbach Baucenter, wie Blick auf seinem Onlineportal schreibt. Gemäss Einsatzkräften soll ein Auto in ein Gebäude gekracht sein.

Das Wohnhaus und auch ein kleiner Imbissstand seien komplett abgebrannt. Die Bewohner der Wohnungen im Haus konnten alle unverletzt evakuiert werden. Dies bestätigt David Mynall, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, gegenüber Blick.

Angaben zu den Insassen des Autos kann Mynall noch keine machen. Blick schreibt auch von Augenzeugen, die sagen, es habe eine Verfolgungsjagd gegeben und das Auto sei mit grosser Geschwindigkeit über einen nahen Kreisel gefahren. Der Kapo-Sprecher will das weder dementieren noch bestätigen und stellt weitere Informationen im Verlaufe des Tages in Aussicht.