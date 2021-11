Schwyz Info-Impfmobil rollt durch den ganzen Kanton Während der nationalen Impfwoche legt der Kanton Schwyz den Schwerpunkt auf Beratung und Information. Wer möchte, kann sich im Info-Impfmobil gleich impfen lassen. 04.11.2021, 13.21 Uhr

In der nationalen Impfwoche vom 8. bis 13. November fahren ein Info-Impfmobil und eine Mobile Info-Impfequipe durch den ganzen Kanton Schwyz und machen in den Ortschaften Station. Wie die Staatskanzlei Schwyz mitteilt, handelt es sich dabei um mobile Impfberatungsstellen, in welchen Gesundheitsfachpersonen vor Ort Fragen rund um die Covid-19-Impfung beantworten und informieren. Gleichzeitig ist es möglich, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Es werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson (Janssen) und Moderna verabreicht.

Die Spitäler Lachen, Schwyz und Einsiedeln unterstützen die Impfwoche im Kanton Schwyz, indem sie zusätzliche Zeitfenster anbieten, in denen Impfwillige sich ohne Voranmeldung impfen lassen können. Detaillierte Auskunft geben die Homepages der Spitäler (www.sz.ch/corona-impfen).

Der Kanton Schwyz muss gemäss Mitteilung mit einer deutlich höheren Impfrate in den Winter gehen, damit die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen nicht übermässig ansteigt. So könne auch verhindert werden, dass das Gesundheitswesen überlastet wird und es kann eine möglichst gute Behandlung erkrankter Personen in Spitälern und anderen Gesundheitseinrichtungen gesichert werden. (zim)