Zentralschweizer Abwasser wird auf Coronaviren untersucht

Schwyz «Interessant wird es im Herbst»: Zentralschweizer Abwasser wird in Brunnen auf Coronaviren untersucht Die ARA Schwyz ist Teil des Corona-Monitorings des Bundes. Die Abwasserproben zeigen, dass die Virenlast seit Februar stetig abnimmt. Christoph Clavadetscher Jetzt kommentieren 09.05.2022, 09.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Schweiz wird neu das Abwasser von über 100 Kläranlagen auf Spuren von Coronaviren überwacht. Rund 70 Prozent der Bevölkerung werden so erfasst.

Dieses System soll laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) helfen, die Virenlast und auch zirkulierende Varianten des neuen Coronavirus zeitnah zu beobachten. Die Überwachung des Abwassers liefere schnell und grossflächig verlässliche Daten, heisst es aus Bundesbern. Ab Juni werden die gesammelten Daten öffentlich zugänglich sein, das Monitoring wird vorerst bis Ende des Jahres betrieben.

In diesem Rahmen wird auch das Schwyzer Abwasser auf Spuren von Coronaviren untersucht. Die Kläranlagen der ARA Schwyz, der ARA Untermarch und der ARA Höfe sind Teil des landesweiten Monitorings.

In der Kläranlage des Abwasserverbands Schwyz in See­wen fliesst das Schmutzwasser aus den Gemeinden Schwyz, Ingenbohl, Steinen, Morschach, Sattel, Lauerz und Steinerberg zusammen – also von etwa rund 40'000 Personen.

Alexander Föhn, Betriebsleiter ARA Schwyz, füllt eine Abwasserprobe ab und bringt diese ins Laboratorium der Urkantone. Bild: Christoph Clavadetscher

Täglich entnimmt Betriebsleiter Alexander Föhn derzeit beim Zulauf eine Probe. «Für uns ist das nicht so aufwendig: Probe entnehmen, ins Fläschchen abfüllen und ins Laboratorium in Brunnen bringen», sagt Föhn gegenüber dem «Boten».

In Brunnen werden alle Proben aus der Zentralschweiz untersucht

Auch die Proben von weiter entfernten Kläranlagen werden im Laboratorium der Urkantone (Laburk) in Brunnen untersucht. «Wir dürfen für die ganze Zentralschweiz diese Analysen durchführen. Wir sind sehr stolz darauf, haben wir diesen Auftrag vom Bund erhalten», sagt dazu Kantonschemiker Daniel Imhof. Neben den drei Schwyzer Betrieben wird das Abwasser von noch sieben weiteren Kläranlagen aus Luzern, Uri, Zug, Nid- und Obwalden in Brunnen unter die Lupe genommen.

Doch was wird überhaupt gemessen? «Einfach gesagt, können wir Aussagen darüber machen, wie sich die Virenlast im Abwasser im Laufe der Zeit verändert», erklärt Imhof. Dafür sei innerhalb von nur sechs Wochen im Laburk eine Coronavirus-Analytik aufgebaut worden. Dies sei nur so schnell möglich gewesen, weil die dafür nötige Technik zur Untersuchung von DNA im Haus bereits vorhanden war. Diese Gerätschaften werden sonst etwa zur Bestimmung von Tierarten gebraucht.

Und was sagt uns das Schwyzer Abwasser derzeit über die Corona-Situation? «Gott sei Dank das, was wir uns alle wünschen: Die Virenlast nimmt stetig ab», weiss Imhof. Gegen Ende Februar, nach der Aufhebung der Massnahmen durch den Bund und wohl auch wegen der Fasnacht, sei nochmals ein Anstieg feststellbar gewesen. Seither entspanne sich die Situation.

«Ich vermute, dass wir im Sommer gar keine Viren mehr nachweisen können. Es wird aber trotzdem weiter gemessen. Denn interessant wird es ja dann im Herbst, was dann die Proben aussagen beziehungsweise ob die Virenlast wieder zunimmt», so Imhof

Alle machen bei diesem Testing mit

Der grosse Vorteil des Abwassermonitorings sei die Früherkennung. «Wir können eine Zunahme des Coronavirus bereits registrieren, bevor eine neue Welle anrollt. Denn die Viren lassen sich nachweisen, bevor die Krankheit ausbricht und stark verbreitet wird», führt Imhof aus. Dadurch könnte die Politik bei Bedarf früher und effizienter reagieren.

Die Abwasseranalyse hat gemäss Imhof noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. «Bei diesen Tests machen garantiert alle mit. Denn jede und jeder muss aufs WC», schmunzelt Imhof.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen