Schwyz: Verein verlangt Lockerung der Kritierien für Einbürgerung

Am kommenden Donnerstag wird im Parlament über eine Einzelinitiative der SP-Kantonsräte Jonathan Prelicz (Arth), Andreas Marty (Arth) und Carmen Muffler (Freienbach) entschieden. Gefordert wird, die kommunale Mindestaufenthaltsdauer bei Einbürgerungen auf zwei Jahre festzulegen. Heute muss ein ununterbrochener Wohnsitz in der Gemeinde von fünf Jahren nachgewiesen werden. Nicht verändert wird dadurch die Mindestaufenthaltsdauer von zehn Jahren in der Schweiz.

Die Regierung beantragt, die Initiative als nicht erheblich zu erklären. Sie hält in ihrer Antwort fest, dass die geltende minimale Wohnsitzdauer nach wie vor gerechtfertigt sei und lediglich zwei Jahre für eine Integration am Ort des Wohnsitzes zu kurz seien.