Jugendlicher in Altendorf überfallen

Schwyz Jugendlicher überfallen – Polizei sucht zwei Frauen, die ihm geholfen haben Ein Jugendlicher wurde am Samstag in Altendorf von zwei Männern überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. 19.01.2022, 17.15 Uhr

Tatort: die Brücke über den Spreitenbach. Bild: Google Maps

Es passierte Samstagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr. Ein Jugendlicher war in Altendorf unterwegs, er ging in der Steinegg bei der Brücke über den Spreitenbach. Zwei Männer traten an ihn heran und forderten Geld.