Schwyz «All diese Bestrebungen funktionieren nur, wenn Leute vor Ort die Arbeit mittragen»: Käsepapst baut Hilfswerk in Rumänien auf Interessierte Besucher aus Siebenbürgen und Rumänien kamen zu Besuch in den Kanton Schwyz und schauten Schwyzer Profis beim Käsen zu. Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Der Direktor der Argo Caritas in Siebenbürgen, Laszlo Kastal (rechts), im Gespräch mit Projektleiter Konrad Suter. Die Begeisterung beruhte auf Gegenseitigkeit.

Vor zehn Jahren hat Koni Suter aus Pfäffikon, ehemaliger milchwirtschaftlicher Berater des Kantons Schwyz, mit ersten Kursen zur Milchverarbeitung in Siebenbürgen begonnen. Partner ist die Agro Caritas in Gheorgheni. Unter der Leitung des gebürtigen Muotathalers entstand dort ein Betrieb mit einer Lehr- und einer Schaukäserei, zwei sanierten Gewächshäusern und einem Stall mit 18 Milchkühen.

«Man kann sich nicht vorstellen, unter was für hygienischen Bedingungen dort zuvor Käse produziert wurde»,

erzählt Suter. Auch bei den Kühen gab es keine geordnete Zucht, deren Milchleistung war entsprechend gering.

Über 500 Leute haben bereits Kurse in Gheorgheni besucht. Viele junge Bauernfamilien haben aufgrund der erworbenen Kenntnisse ihre Existenzen gesichert und schauen vertrauensvoll in die Zukunft. Im Zentrum der Tätigkeit des mythen-fonds (siehe Box) steht die Kompetenzvermittlung, gepaart mit zinsfreien Investitionskrediten, die jeweils innert fünf Jahren zurückbezahlt werden müssen. «Wir verteilen keine Almosen, sondern geben Kredite, die amortisiert werden müssen, damit weitere Projekte unterstützt werden können», erklärt Koni Suter das Finanzierungskonzept.

«Denn all diese Bestrebungen funktionieren nur, wenn Leute vor Ort die Arbeit mittragen, sich selber engagieren und so mithelfen, Vertrauen und Hoffnung aufzubauen.»

Die Gruppe staunte über das, was sie sah

Die Kerngruppe dieses Netzwerkes, das Team der Agro Caritas, hat Ende September Klein- und Mittelbetriebe aus der Land- und Milchwirtschaft im Kanton Schwyz besucht. «Die Gruppe staunte, hörte zu, war tief beeindruckt und zeigte sich überaus dankbar», erwähnt Koni Suter. Es wurden einfache Stallumbauten mit Freilauf- und Anbindesystemen mit entsprechender Stall- und Tierhygiene gezeigt. Highlights für die Gruppe waren die Rohmilchkäserei Käse Keller GmbH in Altendorf mit dem konsequenten Qualitätssicherungssystem von der Milcheinlieferung bis zum Endprodukt sowie der Betrieb der Familie Ulrich in Muotathal mit Milchschafhaltung und eigener Käseherstellung.

«Sie zeigten sich nicht nur beeindruckt von der Produktqualität in diesen Betrieben, sondern auch vom Tierwohl und der von Ausstrahlung der Tiere beim Mutterkuhbetrieb von Sepp Bruhin in Schübelbach und im Anbindestall von Gerold Birchler in Einsiedeln», erinnert sich Suter, der massgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Schwyzer Käseverarbeitung heute auf einem sehr hohen Niveau ist. Bruhin und Birchler gehören zur Arbeitsgruppe des mythen-fonds und geben so ihre Erfahrungen an die Bauern in Siebenbürgen weiter.

Rumänen trafen auf ihre Lehrmeister

Sehr emotional wurde es am Schlussabend in der «Husky-Lodge» in Muotathal, als der Betriebsleiter der Lehrkäserei in Gheorgheni auf seine Lehrmeister, «ds Pfylä vo Trölige» (Stoos) und «ds Vorsprächä vo dr Rotmatt» (Muotathal), traf. Bei der Familie Betschart, Rotmatt, lernte Lorant Portik als damaliger junger Praktikant melken, das Reinigen des Milchgeschirrs und machte erste Erfahrungen rund um die Produktion von Alpkäse. In einem zweiten Schritt ging es dann zu Oskar Pfyl auf die Alp Tröligen, wo er im nächstfolgenden Sommer seine Kenntnisse vertiefte. 2012 wurde in einer ersten Phase das Projekt «Alpkäserei Schweiz – Siebenbürgen» und in einer zweiten Phase der mythen-fonds gegründet.

Der mythen-fonds finanzierte diesen Einsatz auf der Alp Tröligen. Heute ist Portik der Fachmann für Rohmilchkäse in Siebenbürgen. Er betreut die dortigen Käserkurse und war mehrmals in Ungarn, um auch dort Landwirten wichtige Informationen und Ratschläge zu erteilen.

Der mythen-fonds Der mythen-fonds wurde am 12. September 2013 auf der Alp Zwüschetmythen gegründet. Er engagiert sich für die Bildung und Kompetenzentwicklung im land- und milchwirtschaftlichen Bereich im Berggebiet der Karpaten, Siebenbürgen, Rumänien. Junge, bildungswillige Familien sollen so unterstützt werden, damit sie durch ihre Arbeit auf dem eigenen Grund und Boden ein Familieneinkommen erwirtschaften können. Mit rückzahlbaren, aber zinsfreien Darlehen werden Starthilfen geboten. Rund 100 000 Franken sind zurzeit über den mythen-fonds im Umlauf. Die Nachfrage nach dieser Art der Unterstützung steigt. Die Mittel stammen aus Privatspenden und Spenden von Institutionen vorwiegend aus dem Kanton Schwyz. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe leisten jährlich über 1000 Stunden freiwillige Arbeit. Als Projektleiter amtet seit Beginn Koni Suter, ehemaliger milchwirtschaftlicher Berater im Kanton Schwyz. Bankverbindung: SZKB, Stiftung Lebensqualität mythen-fonds, IBAN: CH98 0077 7006 1357 2384 3.

