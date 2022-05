Kantonalbank verkauft Immofonds Asset Management AG Beteiligung

Verkauf Schwyzer Kantonalbank verkauft Beteiligung an der Immofonds Asset Management AG an Zuger Kantonalbank Nach einer strategischen Überprüfung kommt die Schwyzer Kantonalbank zum Schluss, dass das Real Estate Asset Management eines Fonds nicht zu ihren Kernaufgaben gehört. Deshalb verkauft sie ihre Minderheitsbeteiligung. 19.05.2022, 13.15 Uhr

Die Immofonds Asset Management AG (IFAM) ist in der Fondsleitung und als Asset Managerin von Immobiliendirektanlagen tätig. Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat nun entschieden, dass sie die IFAM-Minderheitsbeteiligung von 34,5 Prozent an die Zuger Kantonalbank verkauft. Der Eigentümerwechsel ist per Mitte Juli 2022 geplant, wie die SZKB in einer Mitteilung schreibt. (rad)