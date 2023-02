Schwyzer Kantonalkirche: mit Verhaltenskodex gegen Missbrauch

Schwyz Kantonalkirche geht mit Verhaltenskodex gegen Missbrauch vor Seelsorger und Mitarbeitende derrömisch-katholischen Kirche müssen jetzt eine Erklärung unterschreiben. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 02.02.2023, 10.55 Uhr

Die Menschen sollen sich in der Kirche wohlfühlen. Der Verhaltenskodex des Bistums Chur soll dazu beitragen. Bild: Alexandra Donner

«Wie nah ist zu nah?»Diese Frage müsse sich jeder Seelsorger stellen, sagt Generalvikar Peter Camenzind. Antworten darauf liefert ein 32-seitiger Verhaltenskodex, welchen das Bistum Chur im vergangenen Jahr herausgegeben hat. Darin ist klar aufgelistet, wie man sich in der Arbeit mit Menschen verhalten soll und wie nicht. Dabei geht es sowohl um sexuellen als auch um spirituellen Missbrauch (siehe Box).

Der Kodex enthält klare Verhaltensregeln Der Verhaltenskodex legt den Fokus auf spirituellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung, da diese beiden Gewaltformen manipulativ aufgebaut werden, stark tabuisiert sind sowie schwerwiegende und langfristige Folgen für die Betroffenen haben können, so ist es in dem Schreiben zu lesen. «Sexualdelikte sind im kirchlichen Kontext meist direkt mit der Ausübung von geistlicher Macht verwoben.» Die Vermittlung von religiösen Inhalten, Werten und Idealen sowie die seelsorgerliche Begleitung dürften aber nicht zur Verstärkung von Abhängigkeiten führen oder für persönliche und kirchliche Interessen missbraucht werden. Hier ein paar Auszüge aus dem Kodex: – Wenn ich Glauben vermittle, respektiere ich die individuellen Entscheidungen und Handlungen der Person, die sich mir anvertraut. – Ich übe keinen vermessenen Erwartungsdruck durch Elitedenken aus (zum Beispiel Überhöhung der eigenen Gemeinde oder Gemeinschaft) und fordere weder Gehorsam noch Unterwerfung ein. – Ich bin bereit, meine eigenen Ansprüche, Denkmuster und Ideale kritisch zu hinterfragen und nicht auf andere Personen zu übertragen. – Ich unterstütze eine Vielfalt an spirituellen Angeboten. – Ich dränge junge Menschen zu keinem Reinheits- bzw. Keuschheitsversprechen oder Ähnlichem. – Einladungen von Minderjährigen zu mir nach Hause sind zu unterlassen. – Intime Begegnungen wie Saunabesuche, Wellness, Massagen in Abhängigkeitsverhältnissen sind unzulässig. – Sexualisierte Sprache oder erotische Atmosphären passen nicht in ein Machtgefälle, auch nicht am Arbeitsplatz. Im Rahmen von Bildungs- und Freizeitangeboten schaffe ich, wenn immer möglich, ein Gruppensetting. Ich vermeide längere, unübersichtliche Zweiersituationen mit Minderjährigen. – Ich übernachte nicht im selben Raum wie die Kinder und Jugendlichen. Dies zum Schutz beider Seiten. – Räume der Intimsphäre benutze ich immer (räumlich oder zeitlich) getrennt von den mir anvertrauten Minderjährigen. (flu)

Grund für diese Initiative sind die Missbrauchsfälle der letzten Jahrzehnte, die in der römisch-katholischen Kirche publik geworden sind. Sie haben dem Image der Kirche massiv geschadet. «Es geht nun darum, dass sich das Personal der Problematik bewusst ist und dass keine Grenzüberschreitungen mehr passieren», erklärt Lorenz Bösch, Präsident des kantonalen Kirchenvorstandes. Und: «Die Behördenmitglieder in den Kirchgemeinden sind in die Präventionsbemühungen zu integrieren. Sie prägen ein Führungsklima mit, das den Umgang mit Macht thematisieren kann, um Grenzüberschreitungen möglichst zu verhindern.»

Kirchenräte werden geschult

Deshalb zielt das Papier nicht nur auf die Mitarbeitenden in den Kirchen ab. Im Februar organisiert die Kantonalkirche in Einsiedeln ein Treffen für Kirchenratsmitglieder. Dort werden sie geschult, wie sie den Verhaltenskodex im Alltag umsetzens ollen. Bösch rechnet mit rund 30 bis 50 Anwesenden, weitere Anlässe sollen folgen. Laut Peter Camenzind ist in der Bistumsregion Urschweiz bereits das Personal in vier von fünf Dekanaten und in mehreren Landeskirchen mit dem Kodex geschult worden.

Camenzindbetont:«DieserVerhaltenskodex ist keinAlibipapier.»Ziel ist es, dass die Qualität der Seelsorge verbessertwird und dassman beiIrritationen nicht wegschaut, sondern darüber spricht.Es gehe nicht umKontrolle und Verdächtigung. Geplant ist, dass alle Angestellten diese Selbstverpflichtung in den nächsten Monaten unterschreiben. Ende Jahr will die Bistumsregion Urschweiz eineZwischenbilanz ziehen.

Gemäss Verhaltenskodex könnte ein Priester oder eine Mitarbeitende sogar entlassen werden,wenn die Person die Unterschrift verweigert. Es gebe Personen, die sich mit einigen wenigen Aussagen nicht identifizieren könnten und deshalb den Kodex nicht unterschreiben wollten, mit ihnen suche man das Gespräch. Eine Entlassung wäre nur die «Ultima Ratio».

Und wie sind die Reaktionen auf das Papier?«Es kommen natürlich viele Fragen auf», sagt Camenzind. Die einen begrüssten es sehr, dass die Kirche das heikle Thema jetzt anpacke. «Und bei anderen ist eine gewisse Verunsicherung da. Manche Seelsorger sind auch frustriert, dass sie unter Generalverdacht stehen.»

Kritisiert wird von Vertretern aus konservativen Kreisen, dass der Kodex die kirchliche Lehre untergraben würde. Beispielsweise beim Ehegelübde, welches keine Scheidung akzeptiert, oder bei der Homosexualität, die in der katholischen Kirche nicht auf der gleichen Ebene steht wie die Ehe zwischen Mann und Frau. Im Kodex ist aber zu lesen: «Ich anerkenne, dass jeder Mensch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen (z. B. Scheidung) Sinn sucht und deshalb spirituelle Angebote wünscht, und schaffe keine abwertenden Tabus.» Und: «Ich unterlasse jegliche Form von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität. Einem Outing zu sexueller Orientierung stehe ich unterstützend zur Seite.»

Aktuell keine Missbrauchsfälle in der Region bekannt

Wie gravierend ist die Problematik in unserer Region tatsächlich?Generalvikar Camenzind sind keine aktuellen Missbrauchsfälle bekannt. Aber er verneint nicht, dass solche auch in der Zentralschweiz vorkommen können. Und Lorenz Bösch ergänzt: «Mir sind glücklicherweise keine spezifischen Fälle bekannt. Ich gehe davon aus, dass es kein akutes Problem ist.» Dennoch sei es wichtig, mit dem Kodex in die Prävention zu investieren.

